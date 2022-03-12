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風鈴木燦爛綻放 來嘉浪漫賞花季

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義特教學校旁風鈴木盛開中 。圖／嘉義市政府提供
嘉義特教學校旁風鈴木盛開中 。圖／嘉義市政府提供

近日嘉義特教學校接近高鐵大道圍牆上風鈴木盛開奼紫嫣紅美不勝收，吸引路過民眾拿起手相機拍下美景，社群網站不少網友也紛紛分享風鈴木美照，同時八掌溪畔黃花風鈴木也逐漸開花。嘉義市政府表示，市民朋友可隨時關注花期，千萬不能錯過一年一度軍輝橋畔八掌溪黃花風鈴木盛開、延綿無盡的美景。

市府觀光新聞處表示，賞花不用跑遠，在市區就可以看到繁花似錦處處。風鈴木在嘉義特教學校、忠孝路分隔島、文化公園都有種植，市民朋友走過路過不要錯過；而黃花風鈴木則在軍輝橋旁八掌溪堤防以及慈玄宮側防汛道路沿線，黃花風鈴木盛開時，一整條黃金璀璨、落花繽紛，是超級美麗的黃金大道。

觀新處表示，不同的風鈴木盛開花期也不同，在市區常常是風鈴木先開，黃花風鈴木隨之，接下來才是洋紅風鈴木，市民朋友可以一路追花賞花，從嘉義特教到八掌溪畔，再回到文化公園，歡迎大家把握風鈴木花期，來嘉義市看美景、住宿品嘗美食，感受濃濃的人情味。

八掌溪畔黃花風鈴木將盛開 。圖／嘉義市政府提供
八掌溪畔黃花風鈴木將盛開 。圖／嘉義市政府提供
八掌溪畔黃花風鈴木將盛開 。圖／嘉義市政府提供
八掌溪畔黃花風鈴木將盛開 。圖／嘉義市政府提供
嘉義特教學校旁風鈴木盛開中 。圖／嘉義市政府提供
嘉義特教學校旁風鈴木盛開中 。圖／嘉義市政府提供

風鈴木 嘉義 賞花

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