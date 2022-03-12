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嘉市納骨塔清明節開放入塔祭拜 提前掃墓分散車流

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
今年清明節嘉義市立納骨塔在民眾遵守防疫規定下開放入塔祭拜。圖／嘉義市政府提供
今年清明節嘉義市立納骨塔在民眾遵守防疫規定下開放入塔祭拜。圖／嘉義市政府提供

今年清明節有4天連續假期，在國內疫情近日漸趨緩下，嘉義市立納骨塔在民眾遵守防疫規定下，開放入塔祭拜，戶外也有設祭拜區方便民眾使用。每年清明節當天湧入掃墓人潮，嘉義市政府呼籲民眾提前掃墓祭祖分散車流疏解交通。

嘉市立殯葬管理所所長盧春霖表示，國內疫情疏緩，納骨堂開放入塔參拜，但禁止拿香入塔，可於納骨堂戶外祭拜區點香祭拜，民眾仍須遵守實名制，量測體溫及人流控管防疫規定。

另封閉金爐，全面推動「紙錢集中焚燒」，環保局視情況機動調派紙錢回收車協助。納骨堂旁提供環保局與公益團體共同辦理「以善代金」活動，可避免焚燒紙錢所造成的空氣汙染，將傳統燒金紙習慣轉換響應環保，以心誠則靈方式將愛留人間，功德迴向給先人或現世子孫。

另外殯葬所為因應清明節實施便民措施，在4月2日至5日於市立納骨堂前設置「諮詢服務處」，提供民眾茶水、先人塔位位置查詢及其他殯葬服務諮詢。清明節殯儀館遺體入館服務照常 24 小時作業。但4月4日、5日停止火化作業。

清明期間設置「天堂家書」書寫處，讓民眾將思念化作文字，以慰亡者在天之靈；另鼓勵民眾也可以郵寄「天堂家書」至嘉義市殯葬管理所「天堂家書處理小組」代為焚化給在天堂的親人，以取代到塔祭祖。在清明節前3周的每個假日殯葬所會派員留守服務民眾。

民眾仍須遵守實名制，量測體溫及人流控管防疫規定。圖／嘉義市政府提供
民眾仍須遵守實名制，量測體溫及人流控管防疫規定。圖／嘉義市政府提供
全面推動「紙錢集中焚燒」。圖／嘉義市政府提供
全面推動「紙錢集中焚燒」。圖／嘉義市政府提供
納骨堂戶外祭拜區。圖／嘉義市政府提供
納骨堂戶外祭拜區。圖／嘉義市政府提供
市府「清明節慎終追遠 孝親不忘防疫」海報說明清明節相關措施。圖／嘉義市政府提供
市府「清明節慎終追遠 孝親不忘防疫」海報說明清明節相關措施。圖／嘉義市政府提供

清明節 嘉義 疫情

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