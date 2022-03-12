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慶祝童軍節 700童軍聚會蘭潭國中

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）與獲獎童軍伙伴合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）與獲獎童軍伙伴合影。記者李宗祐／攝影

嘉義市慶祝童軍節暨女童軍世界懷念日假蘭潭國中舉行，計有700位各級童軍伙伴一同參加；嘉義市長黃敏惠表示，童軍具有助人為善、犧牲服務的精神，更具備服務社會、日行一善的理念，可說是建構美好嘉義及幸福城市的一股重要力量。

市長黃敏惠表示，童軍教育對於一個城市的發展相當重要，期許未來嘉義市各級學校都能全面性發展童軍活動，童軍伙伴更要運用新思維，主動出擊，把童軍運動的好推廣到社會上每一個角落，運用新時代媒體與科技的輔助，讓童軍教育得以在嘉義市深耕茁壯。

教育處長林立生表示，今年國際懷念日的主題為「我們的世界，我們平等的未來」主要在探討SDGs 目標內的環境議題與性別平等的重要性，今日的活動分站設計與遊戲核心也以此為主題，引領伙伴們共同努力，以減緩氣候變遷、環境保育、促進性別平權及我們平等的未來等議題。

童軍會總幹事李宗亮表示，童軍活動除可幫助更多人在童軍的世界裡找到信心、紀律與希望，進而投身童軍運動外，更有助於培養良好品德，遵行「日行一善」的精神幫助他人，讓童軍的理念貫徹生活當中。

今年度童軍節慶祝大會總計表揚獲獎優秀童軍52人，此外，榮獲全國績優團、服務羅浮、吳兆棠博士獎學金及丙級攀樹教練證的童軍伙伴也接受表揚。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，童軍可說是建構美好幸福城市的一股重要力量。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠致詞表示，童軍可說是建構美好幸福城市的一股重要力量。記者李宗祐／攝影
今年計有700位各級童軍伙伴一同參加大會。記者李宗祐／攝影
今年計有700位各級童軍伙伴一同參加大會。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠於童軍大會上致詞。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠於童軍大會上致詞。記者李宗祐／攝影

嘉義 黃敏惠 氣候變遷

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