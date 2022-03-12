台南3年農水路改善近500公里全國第一 今年再投5.48億
台南市農地重劃區，分布於23個行政區，面積廣達5萬7758公頃，地政局及各區公所共同推動農水路改善作業，去年農地重劃區農水路修繕執行率較去年提升10%，台南市近3年總共投入改善全市農地重劃區農水路達12.69億餘元，完成改善農路422.50公里、水路72.84公里，是全國第一。
地政局表示，為精進農水路改善成果及執行績效，去年辦理農地重劃區農水路改善工程考核，其中後壁、歸仁、下營區公所因各方面均表現優異，獲評為「優等」，對於提升台南市農業環境功不可沒。市長黃偉哲在區長會議，頒獎表揚有功單位給予肯定，並勉勵各區公所好的表現繼續維持，不足的地方也要積極來改善，鼓勵各區公所盡心盡力，全力推動南市各農地重劃區農路水路改善，造福更多農民。
黃偉哲說，感謝公所長期以來投入人力、物力於農地重劃區農路水路之維護，今年在農地重劃區預計投入5.48億元改善經費，較去年再增加1億餘元，期許各區公所更為努力，一起共同為農民打拚，維護更完善的農路水路及創造更優質的農業耕作環境，做得更好，農民過得更好。
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