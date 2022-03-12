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花季遇山林大火將滿周年 嘉義林管處與消防局聯手防火

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣消防局隊員編寫戲劇，租用戲服扮演土地公，透過影片呼籲民眾勿燒雜草、垃圾，避免害人又害己。記者魯永明／翻攝
嘉縣消防局隊員編寫戲劇，租用戲服扮演土地公，透過影片呼籲民眾勿燒雜草、垃圾，避免害人又害己。記者魯永明／翻攝

嘉義阿里山鄉嘉義林區管理處大埔事業區第228、229林班地，去年3月18日發生大火，歷經5天超過97小時滅火，山林大火碰上阿里山森林遊樂區花季，阿里山公路落石中斷，造成逾4千萬觀光損失，花季又登場，防範山林大火，林管處清除阿里山公路及達邦公路旁雜草木助燃物，消防隊員扮土地公創意防火宣導。

去年山林大火起火點發生在達邦公路邊坡，範圍在達邦公路上方，與阿里山公路69公里處下方的1.6公頃林班草生地，地上物竹林、草地，火勢迅速蔓延、一發不可收拾，林管處共出動442人次人員救災、35架次直升機，直到22日下午火勢熄滅。

這場山林大火造成觀光業損失，縱火者觸犯刑法公共危險，檢警主動偵辦，調閱起火點路口監視器過濾調查，消防局火調鑑識人員協助，因山林火警面積大，火場證據不易保存，鑑識難度高，未查獲縱火者。

嘉大森林暨自然資源系教授林金樹說，防範山林火警，應加強全民防火意識，強化宣導，加強山林燃料管理及防火林帶植栽，用造林控制草生地。嘉義林管處副處長李定忠說，派人清除阿里山公路及達邦公路旁雜草木助燃物，灑阻燃劑，加派人員巡查及防火宣導。

嘉縣消防隊員編寫戲劇，租用戲服扮演土地公現身，與民眾對話 ，透過影片呼籲民眾勿燒雜草、垃圾，以免害人又害己，防火影片透過臉書、YOUTUBE等平台，上架宣導。

消防局說，去年3月18日至22日阿里山森林大火，火勢擴散迅速，延燒5天熄滅；番路鄉隙頂象山去年4月10日也發生大火，又到阿里山花季，掃墓季節，呼籲民眾為公共安全、空氣品質及珍惜水資源，勿燃燒雜草、垃圾，不亂丟煙蒂、任意棄置火源，以免違反森林法、空汙法。

嘉縣消防局隊員編寫戲劇，租用戲服扮演土地公，透過影片呼籲民眾勿燒雜草、垃圾，避免害人又害己。記者魯永明／翻攝
嘉縣消防局隊員編寫戲劇，租用戲服扮演土地公，透過影片呼籲民眾勿燒雜草、垃圾，避免害人又害己。記者魯永明／翻攝

阿里山 嘉義

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