快訊

國門黑漆漆...桃機二航晚間突傳停電 行李輸送帶停擺

撫慰心靈微電影首映會 嘉市徵片開跑

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府「讓愛延續•生命再思」微電影徵片比賽有8到10萬元獎金。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府「讓愛延續•生命再思」微電影徵片比賽有8到10萬元獎金。記者李宗祐／攝影

殯葬機關出資製作的微電影「對年•再見」上午在嘉義市殯葬管理所首映，也拉開「讓愛延續•生命再思」微電影徵片比賽的序幕，嘉義市政府祭出前3名10萬元、9萬元、8萬元獎金，獲獎作品可以在家屬休息區及媒體輪流播放，撫慰家屬心靈。

市長黃敏惠表示，一直思考著如何讓往生者有尊嚴地走完人生最後一程，也讓家屬悲傷情緒有出口，催生出這次微電影徵片比賽。

觀賞「對年•再見」首映後，黃敏惠表示，一般人比較忌諱談論生死，但這部影片讓大家了解到在無常的人生當中要如何做悲傷療癒，也省思治喪品質要如何提升。

導演黃怡豪表示，面對悲傷時往往會不知如何表達自己的情緒，用文字來寄託是一種很好的抒發方式，當看到家屬休息區裡面的生命樹時，「對年•再見」的劇本就浮現出來。

殯葬所所長盧春霖表示，為使大眾對死亡這個議題，有一個正面的態度，以及面對最親家屬死亡時，如何快速地獲得適當的心靈療癒。希望拋磚引玉喚起眾人遇到人生不可避免的過程，能夠以最健康的方式表達自己內心的感覺、紓解心情。

微電影比賽報名相闗訊息網址https://chiayilifeedu01.weebly.com

嘉義市長黃敏惠觀看生命樹上親友寫給往生者留言卡片。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠觀看生命樹上親友寫給往生者留言卡片。記者李宗祐／攝影

微電影 嘉義

延伸閱讀

嘉市競技疊杯代表隊31選手授旗 含22特教生拚全國賽

嘉市規畫建7層「西區區政大樓」 黃敏惠盼中央提升補助

民進黨嘉義市長人選未明朗...蔡啟芳喊要選 黃敏惠回應了

放話挑戰黃敏惠 蔡啟芳：調皮搗蛋的人當市長才會改變

相關新聞

涉詐領助理費案 嘉義市議會發文力挺議員戴寧

涉嫌詐領助理費的嘉義市議員戴寧昨天下午法院裁定80萬元交保，駁回檢方羈押禁見的聲請，嘉義地檢署不服今天提起抗告；嘉義市議...

嘉市議員戴寧聲明 愈是打壓我愈堅強

涉嫌詐領助理費的嘉義市議員戴寧被法院裁定80萬元交保，今天下午市議會發文力挺外，她本人也發表聲明，「愈是打壓，我會愈堅強...

台南億載會會長交接 總統期許打造南台灣科技產業廊道

台南億載會今晚在台南晶英酒店舉行第19、20屆會長交接典禮，直得科技董事長陳麗芬自前任會長宏佳騰董事長鍾杰霖接下新任會長...

雲林第1家樹木銀行今開張 未來面臨砍除的樹可獲安置

雲林縣政府在虎尾高鐵附近開闢一座「樹木銀行」，今天由雲林縣長張麗善主持揭牌，並帶領企業界在樹銀行種樹，強調未來所有公共工...

布袋戲大師鍾任壁文物展 畢生典藏宛如台灣偶戲縮影

國內布袋戲大師鍾任壁去年辭世，雲林縣府在虎尾鎮雲林布袋戲館舉辦首場鍾大師回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的...

台南學甲蜀葵花文化節 今宣布19日光華里蜀葵專區開幕

台南學甲區今年「2022學甲蜀葵花文化節」3月19日在光華里蜀葵專區開幕。市長黃偉哲今天參加學甲區公所舉辦的「2022學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。