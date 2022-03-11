撫慰心靈微電影首映會 嘉市徵片開跑

殯葬機關出資製作的微電影「對年•再見」上午在嘉義市殯葬管理所首映，也拉開「讓愛延續•生命再思」微電影徵片比賽的序幕，嘉義市政府祭出前3名10萬元、9萬元、8萬元獎金，獲獎作品可以在家屬休息區及媒體輪流播放，撫慰家屬心靈。

市長黃敏惠表示，一直思考著如何讓往生者有尊嚴地走完人生最後一程，也讓家屬悲傷情緒有出口，催生出這次微電影徵片比賽。

觀賞「對年•再見」首映後，黃敏惠表示，一般人比較忌諱談論生死，但這部影片讓大家了解到在無常的人生當中要如何做悲傷療癒，也省思治喪品質要如何提升。

導演黃怡豪表示，面對悲傷時往往會不知如何表達自己的情緒，用文字來寄託是一種很好的抒發方式，當看到家屬休息區裡面的生命樹時，「對年•再見」的劇本就浮現出來。

殯葬所所長盧春霖表示，為使大眾對死亡這個議題，有一個正面的態度，以及面對最親家屬死亡時，如何快速地獲得適當的心靈療癒。希望拋磚引玉喚起眾人遇到人生不可避免的過程，能夠以最健康的方式表達自己內心的感覺、紓解心情。

微電影比賽報名相闗訊息網址https://chiayilifeedu01.weebly.com