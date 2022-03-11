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嘉市議員戴寧聲明 愈是打壓我愈堅強

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

涉嫌詐領助理費的嘉義市議員戴寧被法院裁定80萬元交保，今天下午市議會發文力挺外，她本人也發表聲明，「愈是打壓，我會愈堅強」，強調從未詐領任何助理費用；並指出，適逢九合一地方公職人員選舉，有心人士視她為眼中釘，無所不用其極打擊陷害，她絕不會因此卻步。

戴寧發表聲明表示，連任三屆議員迄今，每日戰戰兢兢如履薄冰，認真執行每一位市民的囑託，問政成績有目共睹。今年適逢九合一地方公職人員選舉，有心人士視戴寧為眼中釘藏身於暗處無所不用其極打擊陷害阻撓戴寧再往前，戴寧絕不會因此卻步，「面對打壓，我只會愈來愈堅強」。

她表示，檢調單位於3月9日發動搜索，並進行10數小時馬拉松式問訊，最終竟認為戴寧涉嫌以人頭詐領助理費並聲請羈押，深感委屈。

她強調，向來聘任助理，都是最好的工作夥伴，更從未收取分毫不法款項、也未詐領任何助理費用。面對檢調的不實指控，一定會全力捍衛名譽。盼司法機關能儘速讓一切水落石出，還給她清白。

嘉市議員戴寧發表聲明未詐領任何助理費用。記者李宗祐／翻攝
嘉市議員戴寧發表聲明未詐領任何助理費用。記者李宗祐／翻攝

嘉義

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