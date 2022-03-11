快訊

國門黑漆漆...桃機二航晚間突傳停電 行李輸送帶停擺

響應植樹節 雲林這學校種植百棵珍貴樹種

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
由老師們帶領幼兒園孩子響應植樹節，種植百棵珍貴樹種。黃于凡／攝影
由老師們帶領幼兒園孩子響應植樹節，種植百棵珍貴樹種。黃于凡／攝影

響應植樹節雲林有學校持續推動種樹活動31年，每年植樹節由老師、職員一同種樹，為環境盡份力。今年首次帶領幼兒園孩子，種植33棵台灣牛樟，將環境保育觀念與實務結合，讓愛護地球的種子埋在孩子心中。

幼兒園園長何采樺說，每年植樹節前夕都會有種樹活動，往年只有教職員參與，今年特地帶著幼兒園的孩子一起來種樹，讓他們從小就培養保護地球的觀念，透過SDGs課程中的觀念，與親手種樹的體會結合，讓孩子學習到綠化環境也是保護地球的一種方式。

環球科大校長陳建華說，在該校30公頃校地中，已種植超過一萬棵樹，樹種多達66種，鳥類及松鼠也超過14種，最常見黑冠麻鷺，生態多樣性豐富。今日除種植33棵樟樹外，也有生長速度快的桃花心木，以及在地樹種肖楠，共計種植100棵珍貴樹種，未來也會持續種植更多樹木。

由老師們帶領幼兒園孩子響應植樹節，種植百棵珍貴樹種。黃于凡／攝影
由老師們帶領幼兒園孩子響應植樹節，種植百棵珍貴樹種。黃于凡／攝影
由老師們帶領幼兒園孩子響應植樹節，種植百棵珍貴樹種。黃于凡／攝影
由老師們帶領幼兒園孩子響應植樹節，種植百棵珍貴樹種。黃于凡／攝影

幼兒園 植樹節 雲林

延伸閱讀

雲林第1家樹木銀行今開張 未來面臨砍除的樹可獲安置

雲林成立樹木銀行 安置公共工程遷移植物

屏東林管處贈苗木 環保紙漿盆植樹減碳又減塑

美化家鄉二林溪 後憲弟兄和鎮公所今種樹200公尺

相關新聞

涉詐領助理費案 嘉義市議會發文力挺議員戴寧

涉嫌詐領助理費的嘉義市議員戴寧昨天下午法院裁定80萬元交保，駁回檢方羈押禁見的聲請，嘉義地檢署不服今天提起抗告；嘉義市議...

嘉市議員戴寧聲明 愈是打壓我愈堅強

涉嫌詐領助理費的嘉義市議員戴寧被法院裁定80萬元交保，今天下午市議會發文力挺外，她本人也發表聲明，「愈是打壓，我會愈堅強...

台南億載會會長交接 總統期許打造南台灣科技產業廊道

台南億載會今晚在台南晶英酒店舉行第19、20屆會長交接典禮，直得科技董事長陳麗芬自前任會長宏佳騰董事長鍾杰霖接下新任會長...

雲林第1家樹木銀行今開張 未來面臨砍除的樹可獲安置

雲林縣政府在虎尾高鐵附近開闢一座「樹木銀行」，今天由雲林縣長張麗善主持揭牌，並帶領企業界在樹銀行種樹，強調未來所有公共工...

布袋戲大師鍾任壁文物展 畢生典藏宛如台灣偶戲縮影

國內布袋戲大師鍾任壁去年辭世，雲林縣府在虎尾鎮雲林布袋戲館舉辦首場鍾大師回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的...

台南學甲蜀葵花文化節 今宣布19日光華里蜀葵專區開幕

台南學甲區今年「2022學甲蜀葵花文化節」3月19日在光華里蜀葵專區開幕。市長黃偉哲今天參加學甲區公所舉辦的「2022學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。