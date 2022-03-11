響應植樹節 雲林這學校種植百棵珍貴樹種
響應植樹節，雲林有學校持續推動種樹活動31年，每年植樹節由老師、職員一同種樹，為環境盡份力。今年首次帶領幼兒園孩子，種植33棵台灣牛樟，將環境保育觀念與實務結合，讓愛護地球的種子埋在孩子心中。
幼兒園園長何采樺說，每年植樹節前夕都會有種樹活動，往年只有教職員參與，今年特地帶著幼兒園的孩子一起來種樹，讓他們從小就培養保護地球的觀念，透過SDGs課程中的觀念，與親手種樹的體會結合，讓孩子學習到綠化環境也是保護地球的一種方式。
環球科大校長陳建華說，在該校30公頃校地中，已種植超過一萬棵樹，樹種多達66種，鳥類及松鼠也超過14種，最常見黑冠麻鷺，生態多樣性豐富。今日除種植33棵樟樹外，也有生長速度快的桃花心木，以及在地樹種肖楠，共計種植100棵珍貴樹種，未來也會持續種植更多樹木。
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