響應植樹節 雲林這學校種植百棵珍貴樹種

響應植樹節，雲林有學校持續推動種樹活動31年，每年植樹節由老師、職員一同種樹，為環境盡份力。今年首次帶領幼兒園孩子，種植33棵台灣牛樟，將環境保育觀念與實務結合，讓愛護地球的種子埋在孩子心中。

幼兒園園長何采樺說，每年植樹節前夕都會有種樹活動，往年只有教職員參與，今年特地帶著幼兒園的孩子一起來種樹，讓他們從小就培養保護地球的觀念，透過SDGs課程中的觀念，與親手種樹的體會結合，讓孩子學習到綠化環境也是保護地球的一種方式。