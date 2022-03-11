進口玉米價飆 蔡易餘要求提高青割玉米獎勵金

俄烏大戰，俄羅斯、烏克蘭都是世界玉米主要生產國，帶動大宗穀物期貨價上漲，為確保國內飼料玉米及青割玉米（牧草）穩定供應，嘉義縣立委蔡易餘上午在朴子市服務處，帶領嘉南產區鄉鎮長、議員參選人，要求行政院提高休耕農地轉作青割玉米獎勵金，從每分地3500元提高到4千元。

農糧署嘉義分署長羅正宗說，農糧署正在檢討青割玉米對地綠色給付獎勵金，目前飼料玉米獎勵金每分地6千元，比種青割玉米多。縣府農業處長許彰敏支持提高青割玉米獎勵金，樂觀其成。

許彰敏說，青割玉米與飼料玉米產期差1個月，養牛羊酪農青割玉米靠進口及國內生產，進口航運延遲價漲，青割玉米缺貨，要擴大栽種面積，提高獎勵金才有誘因，農委會上個月取消獎勵種植基期年限制，基期年指83至92年間種稻、契約蔗作、保價收購雜糧或參加「稻米生產及稻田轉作計畫」轉作休耕有案農地。

蔡易餘帶義竹鄉長黃阿家、議員蔡瑋傑、姜梅紅、縣長室秘書柯登雅、鹿草鄉長參選人嚴珮瑜、台南議員參選人王宣貿及東石鄉代表徐明勳，要求提高糧食安全庫存，拉高本土玉米普及率，提高休耕農地轉作青割玉米獎勵金，吸引更多農民轉作，維持農民收益。