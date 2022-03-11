雲林第1家樹木銀行今開張 未來面臨砍除的樹可獲安置

雲林縣政府在虎尾高鐵附近開闢一座「樹木銀行」，今天由雲林縣長張麗善主持揭牌，並帶領企業界在樹銀行種樹，強調未來所有公共工程面臨砍伐的樹木，都可移植到該銀行「儲植」，將來也開放供民眾申請移植存放，對保護地球減碳盡心力。

雲林縣政府選擇在植樹節前夕，為雲林第1座樹木銀行揭牌開張，並帶領農業處、城鄉處、工務處、水利處、地政處及建設處主管及議員、企業界人士，一起種下小樹苗及從各地移植來百餘棵大樹，為樹銀行營運拉開序幕。

張麗善說，一棵樹從幼苗種成大樹，相當不容易，尤其許多公共工程，造成許多老樹面臨被移除，相當可惜，在節能減碳的時代，護樹已蔚為風氣，但雲林缺乏可供大樹移植的場所，尤其道路拓寬工程常使不少老樹慘遭砍伐面運，令人不捨。

為提供樹木一個妥善的安置場所，選在虎尾高鐵特定區一處4.5公頃的空地，闢建雲林第1座樹木銀行，工務處長汪令堯說，近年各地大興土木，公共工程項目多，經專業評估許多具有特殊、稀有或需保存價值的樹木相當多，這些樹木如妥善移植養護管理，可讓老樹永續再利用性。