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布袋戲大師鍾任壁文物展 畢生典藏宛如台灣偶戲縮影

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，大師兒子鍾任樑（右一）介紹大師的偶戲人生。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，大師兒子鍾任樑（右一）介紹大師的偶戲人生。記者蔡維斌／攝影

國內布袋戲大師鍾任壁去年辭世，雲林縣府在虎尾鎮雲林布袋戲館舉辦首場鍾大師回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎熱愛布袋戲文化的民眾前往欣賞。

雲林縣長張麗善表示，新興閣掌中劇團第6代傳人鍾任樑，從他的父親鍾任壁逾千件珍藏品中，挑選400餘件盔帽、服飾、戲偶、輿轎等布袋戲珍貴文物參展，品項精彩富，每件都有其歷史背景，像是台灣布袋戲的縮影。

張麗善說，鍾任壁除演技精湛，畢生致力於戲曲傳承、改革與保存典藏，一生以偶戲宣揚忠孝節義教化人心，培育出許多優秀人才，鍾大師的演藝人生踏足世界，經歷輝煌，這次展出別具意義，機會難得，歡迎全國戲迷踴躍觀展。

文觀處長陳璧君說，鍾任壁對布袋戲文物保存的完整，戲界罕見，各時期的戲偶，從古冊戲、劍俠劇、皇民劇、反共抗俄劇、內台金光戲、電視劇至現代劇完整保存，收藏戲偶逾二千尊，傳統偶以泉州江加走、漳州徐竹初為主、台灣早期戲偶以彰化徐析森，內台金光偶以員林許協榮為大宗、現代偶以屏東邱文福為主，網羅各地名家作品，是台灣布袋戲史重要的文化資產。

本次也展出其曾祖父鍾任秀智家傳新興閣的百年戲偶、彰化巧成真徐析森所製日本武士偶、電視偶等名作及鍾任壁在兩岸開放後，向大陸名家訂製收藏偶、服飾、盔帽、兵器等，件件珍貴。

鍾任樑也表示，他的爸爸畢生投入布袋戲，沒其他娛樂，終日與偶相處，收藏的動機，也是希望與大眾分享，感謝文化資產局及縣府、雲林布袋戲館的協助開辦首展，完成父親的心願。

鍾任壁出身西螺布袋戲世家，民國42年與排戲先生吳天來共同編創經典戲碼「大俠百草翁」，開創台灣金光戲連續劇時代，71年鍾任壁率先開啟台灣以偶戲與國際戲劇文化交流的大門，促成雲林國際偶節開辦，宏揚台灣布袋戲，把掌中藝術帶入校園，超過70年的演藝生涯，一生獲獎無數，期望透過展覽緬懷鍾大師不朽身影，展出時間2月25日至5月1日，歡迎觀展。

雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎民眾前往欣賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎民眾前往欣賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎民眾前往欣賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎民眾前往欣賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎民眾前往欣賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎民眾前往欣賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎民眾前往欣賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎民眾前往欣賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎民眾前往欣賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾布袋戲舉辦布袋戲大師鐘任壁回顧展，展示大師生前典藏的偶和道具，並介紹大師的偶戲人生，歡迎民眾前往欣賞。記者蔡維斌／攝影

布袋戲 雲林 彰化

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