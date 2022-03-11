雲林成立樹木銀行 安置公共工程遷移植物

雲林縣今天在虎尾高鐵特區成立樹木銀行，占地4.5公頃，安置縣內公共工程須遷移的樹木，目前已移植逾百棵火焰木，讓具保存價值的樹木繼續生長，也達到減碳目的。

雲林縣慶祝植樹節，今天在虎尾高鐵特區成立樹木銀行，縣長張麗善並與各局處首長、縣議員李明哲等人一起種下羅漢松。

雲林縣工務處長汪令堯接受媒體聯訪表示，雲林樹木銀行園區約4.5公頃，可妥善安置縣內因公共工程經專業評估須遷移的樹木，避免特殊、稀有或具保存價值樹木損失，也能減碳。

汪令堯說，目前已種植100多棵火焰木，主要來自雲164線道路拓寬的行道樹，今天也展示樹木銀行的植株栽種流程；民眾有樹木須暫時安置，也可向縣府提出申請，移植到樹木銀行。

張麗善表示，縣府近2年在滯洪池、公園、道路兩側、市地重劃區等地種植超過40萬株花草樹木，未來還將在草嶺地區種植6000棵櫻花樹，讓民眾來到雲林可以在不同季節欣賞到不同色彩的花草樹木。