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2022嘉義瑞里紫藤花季 婚紗走秀揭開序幕

中央社 / 嘉義縣11日電

嘉義縣2022瑞里紫藤花季今天啟動，以「紫藤花開‧幸福自來」為題，由日本藝人大久保麻梨子代言與模特兒婚紗走秀揭幕；推出住宿送好物、IG打卡送萬元等好禮，邀請民眾賞花。

2022瑞里紫藤花季從今天起賞花期1個月，嘉義縣文化觀光局舉辦花季記者會，請到大久保麻梨子擔任代言人，並安排模特兒在紫藤花下著婚紗走秀，為花季揭開序幕。

嘉義縣長翁章梁參與活動時對著現場來賓說，大久保麻梨子曾在民國103、105年也代言過紫藤花季，當時就在紫藤花下許願「想當台灣媳婦」，如願嫁給台灣郎，今天與丈夫盧德張一同回到瑞里，要告訴來賓紫藤花的幸福魔力，這也是今年花季主題「紫藤花開‧幸福自來」的由來。

大久保麻梨子接受中央社記者訪問表示，第3次代言紫藤花季，到瑞里就像回家一樣。她也曾在紫藤花許願當電視劇的女主角，願望也實現了。今年再度在花下許願，希望能生個寶寶，不過這件事還是順其自然。

她也向民眾喊話，若跟她一樣在紫藤花前許願，願望會實現喔，歡迎大家來瑞里賞花、喝茶。

瑞里社區發展協會理事長林相卿接受媒體聯訪表示，瑞里家家戶戶都種紫藤花，目前花開4成左右，會愈開愈美麗，花季將持續到4月10日。

文觀局長許有仁指出，今年紫藤花季推出3大好禮，住宿送好物、IG打卡送萬元、免費職人體驗，要讓遊客帶回滿滿幸福回憶。

紫藤花 瑞里 嘉義

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