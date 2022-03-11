涉詐領助理費案 嘉義市議會發文力挺議員戴寧

涉嫌詐領助理費的嘉義市議員戴寧昨天下午法院裁定80萬元交保，駁回檢方羈押禁見的聲請，嘉義地檢署不服今天提起抗告；嘉義市議會於下午發布新聞稿表明力挺戴寧，強調議會尊重司法、配合調查，但也要求檢調單位秉公處理。市議會指出，公費助理補助費用及議員研究費結構不合理等問題，已獲內政部重視，未來修法通過可望類似案件不再發生。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，法院裁定是否足以消弭被告逃亡、串證之虞尚有疑慮，為確保後續偵查及審理程序的進行，檢察官提起抗告。今天上午將抗告書送達嘉義地方法院。

嘉義地方法院表示，抗告書今天下午已送出，傍晚前應該會送達高分院。

嘉義市議會下午發布新聞稿表明議會力挺戴寧也要求檢調單位秉公處理。全文內容如下：有關檢調單位偵辦戴寧議員涉及公費助理補助費不實申領一事，本會強調尊重司法一切調查，但也期盼檢調單位能秉公處理、枉勿縱，讓案件真相速釐清。

戴寧議員自民國99年3月（第8屆）起至連任3屆嘉義市議員，不但問政理性、能力強，而且人緣極佳，與大眾的互動更是友善！尤其在選民服務方面更是一馬當先、全力以赴，有口皆碑！堪稱是本市優質的好議員，針對本案，地方議員不分政黨派別，各黨團均深感驚訝與不捨，紛紛表達慰問，並表示全力相挺及提供必要的協助，相信司法最終會還她及助理團隊清白。

就有關公費助理補助費用及議員研究費結構不合理等問題，本會莊豐安議長曾於108年全國地方議會議長、副議長聯誼座談會提案反映也獲各縣市一致支持，多次向中央訴求關於現行「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」實有修改之必要。希望中央能夠重視這個問題，以利地方議員足以支應必要的費用，助理亦能落實發揮專業幕僚的功能，進而提升選民服務及問政品質。

歷經數次的努力，中央內政部終於於今年2月23日邀集各縣市政府召開該條例部分條文修正研商會議，並做出明確的結論，未來經修法通過實施，可望類此民意代表捲入不實申領助理補助費用的案件不再發生。