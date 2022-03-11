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台南學甲蜀葵花文化節 今宣布19日光華里蜀葵專區開幕

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南學甲蜀葵花文化節19日在學甲光華里蜀葵專區開幕，目前蜀葵花開約兩成。圖／市府提供
台南學甲蜀葵花文化節19日在學甲光華里蜀葵專區開幕，目前蜀葵花開約兩成。圖／市府提供

台南學甲區今年「2022學甲蜀葵花文化節」3月19日在光華里蜀葵專區開幕。市長黃偉哲今天參加學甲區公所舉辦的「2022學甲蜀葵花文化節」宣傳活動；邀請大家來學甲郊遊賞花、體驗農遊樂趣。

黃偉哲表示，學甲蜀葵花節已成在地指標性活動，以往學甲蜀葵花季從2月中下旬至4月底，今年花季適逢國家三級古蹟慈濟宮上白礁繞境祭典活動，預期將吸引大批外地遊客與本地民眾前來共襄盛舉。

黃偉哲指出，目前蜀葵花陸續綻放，花開2成，同時結合約2公頃小麥、粉萼鼠尾草、百日草等花海陪襯，花季1至2個月，明天起到4月17日周末都安排精彩表演，預計吸引10多萬遊客前來踏青，熱鬧可期。

疫情升溫，開幕活動經學甲區公所風險評估及已向農業局提出防疫計畫，學甲區長張明寶說，辦理地點位在戶外空曠空間、通風良好，人群不斷流動並非群聚，且開幕活動主舞台維持單一出入口採實聯制，搭配管制進出、測量體溫、全程配戴口罩、雙手用酒精消毒等嚴密的防疫措施。另外因應假日人潮不斷，區公所將在停車場、出入口處設置防疫注意事項告示牌，請遊客戴口罩、保持安全社交距離。

張明寶表示，除往年搭配小麥、粉萼鼠尾草，今年增加百日草、魯冰花等增添豐富繽紛的層次新意。現場佈置在地子弟莊銘憲所設計創意花燈裝置藝術，以療癒系為主題設計的「QQ動物花友會」，希望藉由一期一會的花季，呼朋引伴前來感受百花齊放好風光，同時擺設環境保護局利用回收資源創作的美學童話作品展示，更加襯托蜀葵園區日夜不同美景，讓整個花海都是網美攝影棚，他也特別感謝台灣台南地方檢察署社會勞動役協助種植，以及慈濟宮與轄內企業廠商贊助活動舉辦。

學甲區公所表示，3月19日開幕當天將邀請頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」現場祈福並放送錢母，並有寫生比賽、花田音樂會、魔術表演與造型氣球免費放送、愛書人闖關活動、農特產品展售等。此外，消費青農產品滿300元送浮游花小夜燈DIY體驗、打卡送禮及花間小學堂集章闖關送禮等活動。

台南學甲蜀葵花文化節19日在學甲光華里蜀葵專區開幕。圖／市府提供
台南學甲蜀葵花文化節19日在學甲光華里蜀葵專區開幕。圖／市府提供
台南學甲蜀葵花文化節19日在學甲光華里蜀葵專區開幕。圖／市府提供
台南學甲蜀葵花文化節19日在學甲光華里蜀葵專區開幕。圖／市府提供

黃偉哲 口罩 台南

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