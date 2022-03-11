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高鐵台南站特定區「公兒六」公園下午啟用 特色遊具多

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
高鐵台南站特定區「公兒六」公園市長黃偉哲下午宣布啟用，特色遊具多。圖／台南市政府提供
高鐵台南站特定區「公兒六」公園市長黃偉哲下午宣布啟用，特色遊具多。圖／台南市政府提供

台南市政府因應高鐵特定區發展與公園休憩遊樂需求，開發特定區「公兒六」公園。市長黃偉哲下午前往視察，宣布啟用這南關線第1座特色公園遊戲場；他表示，歸仁沙崙高鐵特定區不僅有國家級綠能、資安與自駕車實驗單位，也有國際級三井OUTET與大台南會展中心；市府希望經濟發展、也提升在地居住品質，因此除斥資8.47億元建造K-12國際學校，也陸續開闢公園綠地改善在地環境。

市府公園用地共規畫26座特色遊戲場域，總經費6億9615.7萬元，已13座完成，2座施工中，11座規畫中。

工務局表示，公兒六公園位於中正南路二段86交流道下，周圍新興住宅人口數持續增加，生活密度為該區最高。工務局推動特色公園為孩童設置「創意、共融、啟發性」特色遊具設包括滑索、砂坑、磨石子滑梯、攀爬牆、索橋、木棧橋、梅花樁及平衡木等。

黃偉哲表示，公兒六公園原是都市計劃綠地，2000年闢建步道與公園，但因設施不足與步道竄根嚴重，長期使用率不佳。市府在發展沙崙綠科城時，將這片綠地規畫成兼顧滯洪與休憩公園，保持乾式滯洪池綠地，另保留樹木與植被降低社區積水風險，做為緩衝滯洪地帶。

市府也全面翻修步道解決樹竄根、增闢全年齡可用環狀無障礙步道，老小都可到公園休憩。現場特色遊具配合林木保留與遮蔭效果調整高度，另配合滯洪功能採取低衝擊設計。平常是綠地和林蔭，汛期來臨時供社區防洪，改善在地民眾生活。

高鐵台南站特定區「公兒六」公園市長黃偉哲下午宣布啟用，特色遊具多。圖／台南市政府提供
高鐵台南站特定區「公兒六」公園市長黃偉哲下午宣布啟用，特色遊具多。圖／台南市政府提供
高鐵台南站特定區「公兒六」公園市長黃偉哲下午宣布啟用，特色遊具多。圖／台南市政府提供
高鐵台南站特定區「公兒六」公園市長黃偉哲下午宣布啟用，特色遊具多。圖／台南市政府提供
高鐵台南站特定區「公兒六」公園市長黃偉哲下午宣布啟用，特色遊具多。圖／台南市政府提供
高鐵台南站特定區「公兒六」公園市長黃偉哲下午宣布啟用，特色遊具多。圖／台南市政府提供

台南 高鐵 黃偉哲

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