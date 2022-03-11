雲林議員稱聲援烏克蘭遭阻 縣府指未依規定申辦

時代力量雲林縣議員廖郁賢今天表示，12日要在斗六柚子公園舉辦「反侵略，聲援烏克蘭」活動遭縣府阻擋而取消。雲林縣工務處指出，此案沒有按照規定提出申請，絕無阻擋意思。

廖郁賢接受中央社記者訪問時表示，雲林地區大專生、高中生透過議員辦公室向雲林縣政府工務處要借用斗六市柚子公園在12日舉辦「反侵略，聲援烏克蘭」活動，但因借不到場地，活動只能取消。

廖郁賢說，商借過程遭工務處刁難，工務處指稱依法要在10天前提出申請、場地要費用；事後還有不曾出現的帳號湧入她的臉書（Facebook），酸言「廖大議員不懂程序嗎？假聲援，真斂財」等。

對此，雲林縣工務處發布聲明指出，依據雲林縣公園管理自治條例第8條規定，申請使用公園辦理非營利為目的展覽、表演或其他活動者，應檢具申請書，向管理機關申請，經核准始得使用。管理機關得向申請單位收取使用規費及保證金。

工務處表示，活動主辦單位昨日下午4時許洽詢縣府，對方口頭表明以個人名義申請12日商借柚子公園辦理活動，工務處承辦窗口詢問是否為法人團體、個人或攜帶申請書辦理商借，但對方皆表示沒有準備，因此無法完成受理。

雲林縣新聞處長羅楚東告訴中央社記者，日前立委蘇治芬在北港聲援烏克蘭活動，也是依法申請，縣府不會阻擋民間舉辦聲援烏克蘭活動。