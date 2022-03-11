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手搖飲茶葉渣再利用 化身社區開心農場有機肥

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市環保局將回收的茶葉渣載運至頂庄里開心農場再利用堆肥處理，提供給有需要民眾取用。圖／嘉義市政府提供
嘉市環保局將回收的茶葉渣載運至頂庄里開心農場再利用堆肥處理，提供給有需要民眾取用。圖／嘉義市政府提供

嘉義手搖飲料店林立，每日產出之廢棄物當中，尤以茶葉為最大宗，單去年就產生9萬8千餘公斤的茶葉渣，茶葉含水率高，不但拉高垃圾清運量，也影響焚化爐壽命；嘉義市環保局推行茶葉回收政策，讓原本要送進垃圾焚化廠處理的茶葉渣，搖身一變成為富含養分的「茶葉渣培養土」；頂庄里長莊天基說，社區開心農場利用培養土種植出來的作物營養又漂亮。

市環保局從2012年就開始辦理飲料店茶葉回收政策，2020年茶葉渣的清運量為8萬1435公斤；去年再創新高，清運量高達 9萬8445公斤，思考透過回收茶葉渣再製成培養土，循環利用滋養作物。目前共有32家飲料業者和市府合作茶葉渣回收。

環保局表示，自2019年起便由清潔隊派車協助清運，並由店家於固定時段（每週三、四下午1時30分至4時30分時段）自行將茶葉渣回收桶搬運至門口，再由清潔隊人員協助倒入垃圾車內，載運至頂庄里開心農場再利用堆肥處理，提供給有需要民眾取用。

頂庄里長莊天基說，早期農民使用化肥、農藥造成土壤酸性、鈣化，利用這些茶葉渣再加以酸鹼中和，土壤變成鹼性會讓土壤鬆弛，鬆弛後昆蟲爬蟲類等會鑽進土裡幫忙鬆土，一來土壤不再酸化、二來植物的根可以深入土壤，作物就會成長漂亮，不但花長得好看、菜好吃，也曾經栽培出重達15台斤的高麗菜。

莊天基說，環保局每月送過來的茶葉渣集中在社區個人1800坪土地，處理成「茶葉渣培養土」再分送到5、6塊農地使用，種出來的作物營養又漂亮。

嘉市環保局回收手搖飲店茶葉渣再利用。圖／嘉義市政府提供
嘉市環保局回收手搖飲店茶葉渣再利用。圖／嘉義市政府提供
嘉市環保局回收手搖飲店的茶葉渣。圖／嘉義市政府提供
嘉市環保局回收手搖飲店的茶葉渣。圖／嘉義市政府提供

茶葉 手搖飲料 嘉義

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