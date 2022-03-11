手搖飲茶葉渣再利用 化身社區開心農場有機肥

嘉義市手搖飲料店林立，每日產出之廢棄物當中，尤以茶葉為最大宗，單去年就產生9萬8千餘公斤的茶葉渣，茶葉含水率高，不但拉高垃圾清運量，也影響焚化爐壽命；嘉義市環保局推行茶葉回收政策，讓原本要送進垃圾焚化廠處理的茶葉渣，搖身一變成為富含養分的「茶葉渣培養土」；頂庄里長莊天基說，社區開心農場利用培養土種植出來的作物營養又漂亮。

市環保局從2012年就開始辦理飲料店茶葉回收政策，2020年茶葉渣的清運量為8萬1435公斤；去年再創新高，清運量高達 9萬8445公斤，思考透過回收茶葉渣再製成培養土，循環利用滋養作物。目前共有32家飲料業者和市府合作茶葉渣回收。

環保局表示，自2019年起便由清潔隊派車協助清運，並由店家於固定時段（每週三、四下午1時30分至4時30分時段）自行將茶葉渣回收桶搬運至門口，再由清潔隊人員協助倒入垃圾車內，載運至頂庄里開心農場再利用堆肥處理，提供給有需要民眾取用。

頂庄里長莊天基說，早期農民使用化肥、農藥造成土壤酸性、鈣化，利用這些茶葉渣再加以酸鹼中和，土壤變成鹼性會讓土壤鬆弛，鬆弛後昆蟲爬蟲類等會鑽進土裡幫忙鬆土，一來土壤不再酸化、二來植物的根可以深入土壤，作物就會成長漂亮，不但花長得好看、菜好吃，也曾經栽培出重達15台斤的高麗菜。