瑞里風景區浪漫紫藤花季 婚紗走秀揭幕

嘉義縣梅山鄉瑞里風景區紫藤花3月綻放，為宣傳紫色山城浪漫美景，縣府特別邀請紫藤女神、日本藝人大久保麻梨子擔任代言人，上午縣長翁章梁與大久代言揭幕，以「紫藤花開‧幸福自來」宣傳，將紫藤花下許願成真幸福，傳達給遊客，推出住宿送好物、IG打卡送萬元、免費職人體驗等三大好禮，讓遊客帶回滿滿幸福回憶。

三次代言的「大久保麻梨子」，曾在紫藤花下，許願「想當台灣媳婦」，如願成真嫁給台灣人，上午偕同夫婿盧德張見證，與翁章梁宣傳紫藤花季題，象徵向紫藤許願一定會幸福。

翁章梁、大久分別牽著花童，在紫藤花隧道下進場，多位穿美麗婚紗的崇仁護專女學生，表演婚紗走秀，大久說，她在紫藤花下，許願「想當台灣媳婦」，如願成真，嫁給台灣夫婿盧德張，幸福美滿；盧德張行銷嘉義縣高山咖啡到日本。

翁章梁說，大久保麻梨子2014、2016年在瑞里紫藤花下，許願「想當台灣媳婦」，如願嫁給台灣郎，希望將她許願成真的幸福，傳達給每位來訪遊客。紫藤花目前約開三成，最佳賞花期10日到4月10日，歡迎勵遊客來嘉慢遊，感受紫色山城的魅力。

縣府與瑞里社區發展協會、166觀光產業發展協會以及民宿業者共同合作推出三項活動，包含12起遊客入住33家合作民宿，獲贈限量紀念品 (紫藤小茶杯或紫藤紀念磁鐵)、IG上傳人物紫藤美拍就有機會獲得1萬元的旅遊獎金以及6場次的職人體驗行程，遊客可以免費體驗茶席、揉茶跟烘焙咖啡。