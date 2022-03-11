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邀年輕人進戲院看布袋戲素還真 許淑華：沒想到竟爆場

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員許淑華推廣台灣傳統文化，邀年輕朋觀賞霹靂布袋戲電影。她還帶了從國外帶回的藍帶獎牌高女婿鳳梨酥，請大家用吃來體驗台灣文化。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華推廣台灣傳統文化，邀年輕朋觀賞霹靂布袋戲電影。她還帶了從國外帶回的藍帶獎牌高女婿鳳梨酥，請大家用吃來體驗台灣文化。圖／許淑華提供

台北市議員許淑華昨晚和立委賴品妤、鄭運鵬，化身布袋戲主角素還真，推廣台灣傳統文化，邀年輕朋觀賞電影霹靂布袋戲。許淑華說，開放年輕朋友索票，非常踴躍，一下就爆場，原來愈來愈多族群一起愛上這個台灣傳統文化。

許淑華指出，素還真不只是傳統戲曲，在媒材上，結合了現代藝術的素材，精彩的聲光效果，沒有冷場，在精神上，也內涵了和平、自由以及社會關懷。

她說，這次索票鼓勵年輕朋友來參加，一開始心裡還有些抓不準，但沒想到索票非常踴躍，一下就爆場，謝謝所有支持台灣文化的朋友，為了感謝大家支持台灣布袋戲文化和台灣文化，她還帶了從國外帶回藍帶獎牌的高女婿鳳梨酥，請大家用吃來體驗台灣文化。

許淑華、賴品妤、鄭運鵬化身素還真，3人代表素還真的「三化」，包場電影「霹靂布袋戲：素還真」邀年輕朋友觀賞，很開心和霹靂布袋戲合作，推廣愛台灣、素還真的「以和平、天下大同為己任」精神。

許淑華推薦最近2部電影，除了霹靂布袋戲「素還真」，還有「時代革命」，一是支持台灣傳統文化、看見本土文化價值與精神，二是透過紀錄片，去理解人民如何團結，為了自由而戰。不論是何種呈現形式，都涵蓋著希望和平、自由的渴望。

台北市議員許淑華推廣台灣傳統文化，邀年輕朋觀賞霹靂布袋戲電影。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華推廣台灣傳統文化，邀年輕朋觀賞霹靂布袋戲電影。圖／許淑華提供

布袋戲 許淑華 傳統文化

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