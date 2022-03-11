石川傳媒集團接手阿里山賓館 造國際級高山海拔渡假村

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季昨天登場，林務局2002年以ＢＯＴ招商經營逾百年阿里山賓館，2020年石川傳媒集團接手經營，由歐洲協會理事長周朝國接任董事長，周說，阿里山賓館是台灣精神象徵，將打造為國際級高山海拔渡假村。

阿里山賓館建於1913年，由日本人以檜木興建，全棟建築使用卡榫，沒有一根鐵釘，是歷史最悠久檜木旅館。石川傳媒集團朝多元化經營，跨入觀光旅遊，承接有「百年歷史元首行館」台灣海拔最高頂級度假飯店阿里山賓館，經營受外界關切。

「阿里山是台灣精神指標！」周朝國說，歐洲很多高山旅館，都是當地國家地標，也是各國喜愛旅遊觀光人士最嚮往景點，新團隊將用心改造阿里山賓館，善用代表阿里山的日出、雲海、森林、鐵路、櫻花、帝雉等台灣特色景物動植物，營造阿里山獨特魅力。

周朝國表示，新團隊要將阿里山賓館，打造成國際級高山海拔渡假村，著重服務品質，重視賓客，「這裡我們就是您的家人」，接手後首先整修「現代館」，接著「歷史館」，軟硬體設施全部更新，永續經營，讓客人體驗更完善設備服務。