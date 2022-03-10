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台南大樓預售屋每坪飆60萬創新高？被揪出實價登錄不實

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市房地產交易熱絡帶動房價不斷上漲。記者吳淑玲／攝影
台南市房地產交易熱絡帶動房價不斷上漲。記者吳淑玲／攝影

台南房地產交易熱絡，民眾買房參考實價登錄，地政局稽查半年內有342件違規，多半為坪數申報登錄不實，如東區某大樓預售屋實價每坪逾60萬元，但市場交易大約40多萬元，遠超出市場行情，經查證發現是建商沒有把車位納入總建坪計算，致總建坪面積短計所致，已先將該資訊不予揭露，以避免誤導民眾對市場行情的判斷。

地政局針對違規案件，要求申報人陳述理由，若未改正可罰15萬元，屢不改正最重罰100萬，也可依刑法使公務員登載不實送檢調偵辦。

地政局說，法令規定30天內可變動登錄價格，但房地產交易熱絡，有時1個月前後價格就有差異，若發現不合理就主動清查，依新修正平均地權條例第81條之2規定，申報不實者可按次按戶（棟）數處3萬至15萬元罰鍰，屢不改正者最重將處100萬元罰鍰，呼籲業者自律。

為使申報業者了解新制實施迄今，申報登錄作業實務上常見的錯誤態樣，避免不慎發生申報錯誤情事，以維資料的正確性。地政局將於3月11日，分上下午假台南市政府永華市政中心及安南地政事務所各舉辦1場教育訓練及宣導會。

市議員蔡旺詮指出，台南房價狂漲屢創新高，政府囤房稅等打房措施也起不了什麼作用，外地建商插旗台南，要嚴防用不當手法炒作房價。

房仲業者也認為交易到資訊揭露有時間差，「看實價登錄價格恐怕永遠買不到房子」，價格有時一個月前後就差很大，不只預售屋連中古屋都漲，屋主惜售待價而沽，買方覺得開價太離譜，房仲也不好做。

台南 房地產 公務員

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