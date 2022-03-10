台南最夢幻公車站 國小前粉紅風鈴木盛開成網美景點

台南春天限定的夢幻公車站！北區大光國小前「粉紅風鈴木公車站」已經盛開，吸引民眾拍照，交通局長王銘德表示，每逢粉紅風鈴木花季時節，大光國小候車亭的粉紅風鈴木盛開，成為公車路線上最美的風景。

紅花風鈴木公車站就在大光國小前，兩棵紅花風鈴木就立在公車站兩側，目前已經盛開，粉色花海美不勝收，成為在地台南隱藏版春天美好風景更吸引不少民眾搶拍「網美照」。

王銘德指出，大光國小公車站位於北門路二段，雙向都建有候車亭，也都植有風鈴木，趁著花期建議民眾可搭乘市區公車18路到大光國小站下車，即可欣賞繁花美景；建議上午拍攝西側、下午拍攝東側候車亭為順光。更可搭配大台南公車APP或候車亭上的動態系統LED，預估公車到站時間，捕捉公車、候車亭、繁花同框美景。

公共運輸處處長吳俁之表示，大台南地區有許多特色候車設施，除了大光國小站，如後壁站前的公車站以稻米為造型，林鳳營站前公車站則為火鶴花意象，水道博物館候車亭則是水管造型時尚工業風，民眾不妨安排公車輕旅行，發現大台南公共運輸美麗風景。