大埔消防分隊新建辦公大樓動土 中央地方攜手守護偏鄉
嘉義縣偏鄉大埔鄉消防局第三大隊大埔分隊，廳舍壁癌漏水嚴重，雖多次修繕難以根治，且空間狹小不足，又鄰近大埔老街，受道路寬度不足影響，造成分隊出勤不易及停車困難，縣府籌措消防局新建大埔分隊廳舍經費4152萬6千元，中央補助3152萬6千元，中央地方攜手合作，守護偏鄉居民生命財產安全，上午舉行開工動土典禮，預定明年完工啟用。
動土典禮，由縣長翁章梁主持，消防署副署長李永福、議長張明達、消防局長呂清海及各民意代表共同參與祈福，工程平安順利，廳舍如期完工，讓消防弟兄有更舒適安全廳舍辦公值勤，提升工作士氣，守護偏鄉民眾生命財產安全。
大埔分隊1987年成立，原廳舍與警察局大埔分駐所共用，多年前縣府規畫新建，去年變更大埔都市計畫，變更用地埔北段559-4地號為消防用地，在各界支持努力下，籌措工程經費，順利在去年11月招標，由中友營造公司承攬施工，預定明年完工。
大埔消防分隊新建辦公廳舍第一期，基地面積1,383.35平方公尺 (約418坪)，為地上4層鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積731.76平方公尺 (約221坪)，因大埔屬山坡地用地，依水土保持規定，本期施作分隊廳舍主體，後續第二期廳舍旁車庫工程；完工後提供消防人員良好辦公備勤環境，保障大埔及鄰近民眾生命財產安全，建構社區完整防救災體系。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言