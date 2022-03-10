大埔消防分隊新建辦公大樓動土 中央地方攜手守護偏鄉

嘉義縣偏鄉大埔鄉消防局第三大隊大埔分隊，廳舍壁癌漏水嚴重，雖多次修繕難以根治，且空間狹小不足，又鄰近大埔老街，受道路寬度不足影響，造成分隊出勤不易及停車困難，縣府籌措消防局新建大埔分隊廳舍經費4152萬6千元，中央補助3152萬6千元，中央地方攜手合作，守護偏鄉居民生命財產安全，上午舉行開工動土典禮，預定明年完工啟用。

動土典禮，由縣長翁章梁主持，消防署副署長李永福、議長張明達、消防局長呂清海及各民意代表共同參與祈福，工程平安順利，廳舍如期完工，讓消防弟兄有更舒適安全廳舍辦公值勤，提升工作士氣，守護偏鄉民眾生命財產安全。

大埔分隊1987年成立，原廳舍與警察局大埔分駐所共用，多年前縣府規畫新建，去年變更大埔都市計畫，變更用地埔北段559-4地號為消防用地，在各界支持努力下，籌措工程經費，順利在去年11月招標，由中友營造公司承攬施工，預定明年完工。