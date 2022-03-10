雲縣道156通車半年路面卻下陷 張麗善現勘揪肇因開罰

雲林縣道156線是麥寮、崙背等鄰近鄉鎮蔬菜產區的重要道路，更是六輕工業區通勤要道，不過最近縣府接獲民眾陳情指稱，崙背永安宮前一段路面有下陷情形，縣長張麗善今天下午現勘後確認是自來水公司汰換管線工程回填不實導致，開罰15萬元並要求限期改善。

張麗善表示，縣府自籌近4千萬元，總計投入超過2億元經費施作縣道156線麥寮至崙背景觀道路改善工程，去年9月1日通車，配合天空纜線與人手孔下地政策工程，由台電、中華電信、自來水公司等三大管線單位分別進場施作，再由縣府施工團隊進場進行路面刨鋪，不料近期出現某段有下陷狀況。

縣府雇工開挖下陷路面，確認肇因是自來水公司汰換管線工程，未依規定回填控制型低強度材料（CLSM），導致汽機車行經、輾壓後造成路面下陷約5公里，今依違反公路法裁處15萬元罰鍰，並限期改善。