舊廳舍影響消防車出勤 嘉縣大埔分隊覓地新建
嘉縣消防局第三大隊大埔分隊廳舍老舊不堪使用，且消防車停放不易，嚴重影響救災，縣府爭取中央補助新台幣3000多萬，覓地新建廳舍今天動土，預計明年完工。
嘉縣消防局大埔分隊新建廳舍今天舉行動土典禮，由縣長翁章梁、議長張明達、大埔鄉長吳明勳、消防局長呂清海等人主持動土典禮。4層樓的新建廳舍預定民國112年完工，總經費4100餘萬元，中央補助3000多萬元，縣府自籌1000萬。
嘉義縣消防局指揮科長李偉仁告訴中央社記者，大埔分隊民國76年成立，與縣警局大埔分駐所共用廳舍，沒有專門為停放消防車的大車庫，消防車停車後車頭露在廳舍外面，而且廳舍前是一個大斜坡，曾經發生消防車從車庫滑到路面的尷尬場面。
李偉仁說，廳舍屋齡相當老舊，建物壁癌漏水嚴重，多次修繕仍難以根治；尤其空間狹小不足，又位在大埔老街，道路寬度不足，分隊同仁出勤不易，覓地新建消防廳舍才能解決所有問題。
嘉義縣府指出，消防隊「起新厝」，對於位處嘉義縣邊陲山區的大埔鄉親而言，是地方大事，今天社區表演社團輪番上陣，相當熱鬧。
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