全台6大再生水示範計畫 台南安平再生水管線達23公里

台南安平再生水管線施工是市府重大工程，但施工期間必須同時考量周邊居民交通及營業使用之通行空間，市議員李啟維接獲國平路與健康路口店家陳情施工交維影響店家進出，立即與水利局及陳情人至現場研商後續施工時程及交維安排，俾取得最妥善之平衡點。

水利局表示，協調後承商承諾，該段範圍明挖工程預計於111年3月31日前完成並復舊，後續雖仍有零星推進工法施作，但會將施工影響面減至最低，後續將持續加強要求施工交維控管，期能在施工期間維持在地民眾生活機能。

台南市以水資源回收中心處理後之放流水作為再生水廠新興水源，辦理再生水工程，提供穩定製程用水及因應缺（斷）水，實現水資源再利用「黑水成金」政策。安平再生水廠是全台6個再生水示範計畫之一，廠區包含再生水廠及環教中心新建，23公里長輸水管線、南科園區內配水池興建，及完成後15年代操作營運，將投入約102億元。