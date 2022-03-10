陳以信質疑詐領助理費辦藍不辦綠？綠議員批為錯誤開脫

台南市詐領助理費案頻傳，國民黨立委陳以信立委昨指稱檢調辦藍不辦綠？民進黨台南市議員蔡筱薇怒批，詐領助理費哪有藍綠的問題，陳的說法才是扣政治鬥爭之帽於司法上。

對於檢調近年持續偵辦多起議員詐領助理費案，立委陳以信昨在立法院司法及法制委員會質詢時表示，從2019年到現在，相關案件國民黨籍議員佔六成，有沒有辦藍不辦綠的問題？

蔡筱薇說，國民黨的陳以信委員發言真的是令人大開眼界，不單為貴黨的錯誤行為開脫，更將輿論導到檢方只辦藍不辦綠，讓人不禁懷疑陳立委是不是還活在過去的黨國時期，錯把司法當作政治操作的工具。

蔡筱薇強調，錯了就應該好好道歉！詐領助理費哪有藍綠的問題，陳以信的說法才是扣政治鬥爭之帽於司法上，而他的發言不只傷害司法機關獨立的形象，更讓大家看清國民黨藐視法律的嘴臉。