快訊

加拿大「狙神」加入烏國抗俄 曾在3.5公里外擊殺敵人

陳以信質疑詐領助理費辦藍不辦綠？綠議員批為錯誤開脫

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡筱薇。圖／蔡筱薇服務處提供
台南市議員蔡筱薇。圖／蔡筱薇服務處提供

台南市詐領助理費案頻傳，國民黨立委陳以信立委昨指稱檢調辦藍不辦綠？民進黨台南市議員蔡筱薇怒批，詐領助理費哪有藍綠的問題，陳的說法才是扣政治鬥爭之帽於司法上。

對於檢調近年持續偵辦多起議員詐領助理費案，立委陳以信昨在立法院司法及法制委員會質詢時表示，從2019年到現在，相關案件國民黨籍議員佔六成，有沒有辦藍不辦綠的問題？

蔡筱薇說，國民黨的陳以信委員發言真的是令人大開眼界，不單為貴黨的錯誤行為開脫，更將輿論導到檢方只辦藍不辦綠，讓人不禁懷疑陳立委是不是還活在過去的黨國時期，錯把司法當作政治操作的工具。

蔡筱薇強調，錯了就應該好好道歉！詐領助理費哪有藍綠的問題，陳以信的說法才是扣政治鬥爭之帽於司法上，而他的發言不只傷害司法機關獨立的形象，更讓大家看清國民黨藐視法律的嘴臉。

司法 陳以信 國民黨

延伸閱讀

陳以信籲重新認定「國軍加菜金作業處理規定」適用範圍

影／陳以信挑戰台南市長？ 謝龍介：我們君子之爭

少將貪2880元加菜金判4年半 藍委：考察部隊吃飯也貪？

黃健庭貼謝龍介、陳以信拜會照 有信心協調台南市長人選

相關新聞

陳以信質疑詐領助理費辦藍不辦綠？綠議員批為錯誤開脫

台南市詐領助理費案頻傳，國民黨立委陳以信立委昨指稱檢調辦藍不辦綠？民進黨台南市議員蔡筱薇怒批，詐領助理費哪有藍綠的問題，...

監獄收容人手藝關懷學童展現成果 看見自己助人能力

法務部台南第二監獄為收容人開辦「食品烘焙技能訓練班」，今天發表成果。典獄長李進國表示，南二監輔導收容人善用服刑期間、考取...

協助進軍國際！台南編列600萬元補助廠商辦會議、展覽

為協助台南新創企業推廣自身優質產品，並成功進軍國際市場，台南市經濟發展局共編列600萬預算，訂定「獎勵廠商辦理會議、展覽...

向地球永續邁進！3月26日台南赤崁樓關燈1小時

台南市政府響應國際關燈日，3月26日晚上8點半將在赤崁樓舉辦「關燈1小時」活動，而暖身活動即日起開始至24日，環保局臉書...

3/13台南正義勇氣日 推線上語言導覽活動還送正氣襪

利用時下方便的QR Code與Podcast，搭配內政的TGOS平台（地理資訊圖資雲服務平台），到台南有不同的玩法，台南...

謝龍介曬與黃偉哲合照 黃留言：「我電話20年沒變」

國民黨台南市議員謝龍介今天在臉書貼出一張 2017年和當時還是立委的黃偉哲合照，表示期待和黃偉哲打一場精彩選戰，黃偉哲親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。