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爵士樂、森林花藝走秀 揭開阿里山花季

中央社 / 嘉義縣10日電

嘉義林管處今天邀請爵士樂手演出浪漫樂曲，搭配花藝走秀，在沼平公園為2022阿里山花季揭幕。林管處表示，阿里山擁最多櫻花品種，櫻王染井吉野櫻已開4成，歡迎大家來賞花。

阿里山花季即日起至4月10日結束，嘉義林管處今天在阿里山國家森林遊樂區沼平公園舉辦「櫻與音的對話」與「森林花藝走秀」活動，宣告花季開始，行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王如經、阿里山鄉長杜力泉等地方人士與會。

嘉義林管處副處長李定忠致詞表示，今年邀請低音提琴演奏家林煒盛、爵士鋼琴演奏家孫靚、台裔澳籍歌手兼電台DJ凱琳，以R&B、靈魂與爵士樂曲風展現阿里山浪漫情懷，唱出花季序幕。

另外，花藝創作團隊Ku Flower，以「森林花藝走秀」透過各種植物不同特性，搭配時裝設計轉化成為山中精靈，將阿里山作為伸展台，透過花藝時裝走秀的形式重新詮釋阿里山森林裡一草一木，給予民眾新型態的賞花觀點。

李定忠強調，阿里山林業鐵路及文化資產管理處為配合花季活動，花季期間每週二行駛SL-31蒸汽火車並附掛檜木車廂；如果想要一睹櫻花與蒸汽火車相互輝映的美景，千萬別錯過了。

嘉義林管處指出，阿里山的櫻花品系約32種，還有數十種各式不同花卉，春季正是花團錦簇的時候，阿里山工作站前的櫻王染井吉野櫻已綻開約4成，估計滿開時間約在3月20日至25日，歡迎大家來賞花。

阿里山 嘉義 櫻花

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