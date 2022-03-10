協助進軍國際！台南編列600萬元補助廠商辦會議、展覽

為協助台南新創企業推廣自身優質產品，並成功進軍國際市場，台南市經濟發展局共編列600萬預算，訂定「獎勵廠商辦理會議、展覽或活動及國外與本市參展申請補助計畫」，每案最高補助金額為80萬元，經費用罄截止，歡迎有意辦理各項會議及展覽活動的企業踴躍申請。

市長黃偉哲表示，對外貿易是台灣經濟的主要動力，因此協助新創企業拓展商機並打開國際市場也是市府持續努力的目標，期盼藉由此計畫帶動會展相關產業發展，並協助台南企業媒洽更多國內外業者，打造嶄新商業貿易平台。

「大台南會展中心」即將於今年4月開幕，具備展覽及會議等多元功能，未來更將成為台南拓展國際市場的貿易交流平台，帶動經濟及就業發展的新里程碑。期許讓國際看到台南優質的軟實力，創造嶄新經濟效益。

經發局長陳凱凌表示，會展產業具多元及整合性，不只可協助企業樹立國際形象、拓展銷售市場，更可帶動周邊相關服務業發展，歡迎企業踴躍來進行申請。相關申請補助計畫可至台南市政府經濟發展局官網下載