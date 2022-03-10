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台南推人權歷史場址地圖 邀民眾漫步聽故事

中央社 / 台南10日電

台南文化局配合3月13日的「台南市正義與勇氣紀念日」，舉辦「一起踏上正義與勇氣之路」活動，搭配人權歷史場址地圖雲端計畫建置完成，盼讓民眾更了解人權歷史場址故事。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南人權律師湯德章在228事件中被推選為228事件處理委員會台南市分會治安組組長，1947年3月11日，軍隊進入議會帶走湯德章等人，湯德章為維護學生年輕生命，堅不透露名單而飽受刑求，最後被定罪槍決於民生綠園（今湯德章紀念公園）。

台南市文化局指出，為回顧人權歷史、型塑城市重要紀念空間，台南市文化局在內政部地理資訊圖資雲服務平台以文字和照片搭配Podcast語音導覽，串聯與湯德章相關的人權歷史場址，形成「正義與勇氣之路」主題地圖，邀請民眾深入了解這片土地曾發生的人權故事。

台南市文化局指出，台南市「正義與勇氣之路」，從起點原台南州會（湯德章被捕的台南市參議會）出發，由西南方逆時鐘一圈，沿路經湯德章故居、原台南監獄、愛國婦人會館（湯德章曾擔任區長的原南區公所）、原台南警察署（今南美館一館）以及湯德章紀念公園。

台南市文化局指出，民眾可於「正義與勇氣之路」起點的原台南州會，掃描紀念碑的QR Code連結並打開Podcast收聽，就能跟隨先人留下的足跡漫步。目前於州會還有「正義與勇氣」微型展覽，介紹湯德章、林茂生、王育霖等228義士事蹟。

台南市文化局指出，配合台南市正義與勇氣紀念日，文化局舉辦「一起踏上正義與勇氣之路」活動，明天起至4月10日止，只要到王育德紀念館官方Instagram帳號完成指定步驟，就有機會獲得活動特別設計的「正義與勇氣限量文創襪」，限量50雙，鼓勵民眾深入認識民主人權故事。

台南 文化局 人權

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