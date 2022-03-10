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向地球永續邁進！3月26日台南赤崁樓關燈1小時

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
3月26日是世界關燈日，台南市長黃偉哲籲請大家響應。圖／南市環保局提供
3月26日是世界關燈日，台南市長黃偉哲籲請大家響應。圖／南市環保局提供

台南市政府響應國際關燈日，3月26日晚上8點半將在赤崁樓舉辦「關燈1小時」活動，而暖身活動即日起開始至24日，環保局臉書專頁推出關燈1小時濾鏡響應互動貼文活動，參與臉書活動就有機會抽到液晶電視機。

市長黃偉哲邀請各行各業從現在起就力行減碳，檢視日常用電情形，改善易消耗能源的行為或習慣，電器方面優先選用有節能標章的產品，源頭垃圾減量，不因事小而不為，人人都為節能減碳盡一分心力。

國際關燈日「地球1小時 (Earth Hour)」，是2007年從澳洲發起的全球性的活動，目的藉由「關燈」喚起大眾重視地球暖化、以行動響應節約能源，讓地球及人類永續發展。

南市環保局針對世界關燈日，臉書粉絲專頁除了介紹關燈日的原由，還有濾鏡響應互動貼文活動懶人包。3月24日前掃瞄QRCode就能連結環保局貼文，透過文中專屬濾鏡分享至個人臉書並設定公開，截圖至文章下方tag兩名親友即可參加抽獎，獎品有液電視、電扇、除濕機及熱水壺等。

局長謝世傑表示，除線上活動外，326晚上在赤崁樓安排實體宣導、有獎問答，8點半倒數關燈。赤崁樓當天有音樂沙龍，民眾可一面聽音樂會、一面參與環保活動，齊心向地球永續邁進。

赤崁樓 減碳 除濕機

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