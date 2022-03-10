3/13台南正義勇氣日 推線上語言導覽活動還送正氣襪

利用時下方便的QR Code與Podcast，搭配內政的TGOS平台（地理資訊圖資雲服務平台），到台南有不同的玩法，台南市文化局開發出「正義與勇氣之路」線上導覽行程，不論你何時到訪，利用Podcast，都能隨時為遊客語音導覽，介紹台南充滿人權意義的小旅行。

文化局表示，今年是228事件75周年紀念，75年前的3月初春，台灣各地發生軍警和民眾間的激烈衝突，國府調派軍隊武力鎮壓台灣，隨後更展開了清香和長達38年的戒嚴。在台南，時為人權律師的湯德章被推選為228事件處理委員會台南市分會治安組組長，然而就在1947年3月11日，軍隊進入議會帶走湯德章等人，湯德章為維護學生年輕生命，堅不透露名單而飽受刑求，最後竟被定罪槍決於民生綠園。由於湯德章律師的義舉及犧牲，台南成為228事件中傷亡人數最少的地區；其備受世人追思景仰，堪為正義與勇氣的化身。

為回顧人權歷史、形塑城市重要紀念空間，台南市政府文化局在內政部TGOS平台（地理資訊圖資雲服務平台）以文字和照片搭配Podcast語音導覽，串聯與湯德章律師相關之人權歷史場址，形成「正義與勇氣之路」主題地圖，邀請網路世代的台灣人按圖索驥，踏上自由民主時空之旅，深入瞭解這片土地曾發生的人權故事。

民眾可以於「正義與勇氣之路」起點－市定古蹟原台南州會，掃描紀念碑的QR Code，連結TGOS路線，並打開Podcast收聽，就能跟隨先人留下的足跡，一同瞭解湯德章律師的故事與相關歷史。

台南市「正義與勇氣之路」，從起點紀念碑所在的台南州會（即湯德章被捕的台南市參議會）出發，由西南方逆時鐘一圈，沿路經湯德章故居、原台南監獄、愛國婦人會館（湯德章曾擔任區長的原南區公所）、原台南警察署（今南美館一館）以及湯德章紀念公園。

此外，目前於州會並舉辦有「正義與勇氣」微型展覽，除詳細介紹湯德章律師，也展出一手創辦《民報》揭發貪腐，卻也因此得罪權勢、最終在228事件中下落不明的林茂生，以及為了民眾挺身偵辦地方政府、堅決維護公理與正義的檢察官王育霖等兩人事蹟。

展區內有相關資料照片、判決書及烈士們生前相關文物，搭配播放實境劇影片，讓民眾得以自當事人角度貼近觀看事件，進而瞭解這3位各自專精不同領域、卻同為台灣人民挺身而出的義士，是如何被迫退出人生的舞台。