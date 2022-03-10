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雲林警察運動後昏迷 AED救回一命

中央社 / 雲林縣10日電

雲林縣台西警分局蔡姓巡官昨晚被發現倒臥在跑步機旁，失去意識，值班同仁立即使用昨天下午獲贈的AED搶救，到院前已恢復心跳；蔡姓巡官目前在嘉義長庚醫院治療，情況穩定。

雲林縣消防局今天表示，昨晚7時許接獲台西警分局報案，指稱有名警察運動後突然失去意識，消防局立刻派救護車前往。

救護人員趕到現場發現，25歲蔡姓巡官疑似呈現到院前心肺功能停止（OHCA），值班同仁已先利用AED（自動體外心臟去顫器）電擊1次，救護人員接手評估時，蔡姓巡官有恢復自主呼吸，立即送到雲林長庚醫院急救，最後轉送嘉義長庚醫院就醫。

台西警分局長黃念生今天接受中央社記者電話訪問時指出，蔡姓巡官平時有運動習慣，昨天上班無異狀，晚間在分局使用跑步機鍛鍊體能，突然失去意識，值班員警即刻發現，立即給予CPR（心肺復甦術）無效，再施以AED搶救。

黃念生表示，剛好有地方企業昨天下午捐贈8台AED給予分局，置放麥寮、橋頭等轄內分駐（派出）所，昨晚就發揮功效，他說，AED既能在員警服勤萬一發生急難時發揮救命功能，也能讓前往警所洽公的民眾獲得保命的利器，減少憾事發生，「備而不用」。

雲林縣衛生局醫政科長趙曰聰指出，全縣目前有登錄公開251台AED，主要設置在學校、車站等處，警察局加入設置立意良好，未來加入登錄公開行列將更有助於到院前的救護，把握黃金搶救期。

AED 雲林 長庚

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