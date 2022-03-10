謝龍介曬與黃偉哲合照 黃留言：「我電話20年沒變」

國民黨台南市議員謝龍介今天在臉書貼出一張 2017年和當時還是立委的黃偉哲合照，表示期待和黃偉哲打一場精彩選戰，黃偉哲親自留言「祝福龍介兄，期待君子之爭。我的電話號碼20年沒變，隨時可以直接溝通。」2人的幽默感也讓一場激烈的市長選舉，透露輕鬆的一面。

謝龍介說這照片是2017年9月，中天新聞「新聞深喉嚨」節目主持人平秀琳到台南市出外景，由我，與當時還是立法委員的偉哲兄當「地陪」遊安平老街，在錄影空檔拍下的漏網鏡頭。儘管平常在台北政論節目上鬥嘴鼓，但是行銷台南，都是齊心協力。

14個月之後，偉哲兄當選台南市長，我則是那屆全台南市最高票的市議員，結果在政論同台的機會就少了，只有在市議會質詢的時候碰面，有記者寫道，我對前市長賴清德「一生只督他一人」很兇，對偉哲兄卻很「溫柔」，我想應該是因為偉哲兄的個性，也不像賴清德一樣高傲，人敬我一尺，我還他一丈。

謝龍介說，他昨天宣布正式進入選舉模式，看到偉哲兄回應，說我跟以信兄都是「蠻可怕的對手」，其實我也想回應偉哲兄「前些日子，同志對你的指控，讓你一直愁眉不展，如今終於獲得提名，還能一派輕鬆的關心本黨，希望偉哲兄是真心祝福啊，不是要對國民黨「拿刀探病牛」。

謝龍介也展示參選決心「山再高也有人開路，海再深也有人過渡，初選或是協調，我都會全力以赴，很期待能跟偉哲兄打場精彩選戰。」