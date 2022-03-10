台南首座示範性特色遊戲場快完工 家長：期許不會失望

台南市政府於安平區港濱公園設置的特色遊戲場，即將在5月完工，這座經票選以「深海歷險趣」為主題設計的港濱特色遊戲場，市民都很期待。住在附近的居民表示，完工後就可帶孫子到遊戲場玩，也必然是親子最好的遊戲場所之一。

工務局表示，位在港濱公園的特色遊戲場，是首次由家長陪著孩子一起參與工作坊勾勒遊戲方向，並經票選以「深海歷險趣」為主題設計的特色遊戲場；許多家長提出遊戲場應該要有遮蔭的地方，也從善如流，設計中納入遮蔭部分，除精挑優良苗木增加種樹成蔭，還有架設風帆及噴霧等方式降溫，期許未來孩童們都能在舒適涼爽的遊樂園區盡情享樂。

港濱公園面積近10公頃，每到周末假日就吸引許多民眾來此遊玩，親子放風箏、遛狗，還有乘坐遊艇欣賞運河沿岸美景，也是坐在岸邊發呆以及看著船筏進出的好地方，涼爽海風吹來，愜意又快活。這而已是市民休閒運動頻度相當高的城市公園，市府順應社會興起的特色遊戲場風潮，特別選在園區內開闢具有創意、啟發性的共融式遊具遊戲場，並由民意訴求參與規畫設計，打造南市第一座示範性特色遊戲場。

因夏天炎熱，考量遊戲場基地環境濱海西曬，相關遊樂設施西側在遊具安全規範下，採自然植生方式，除保留基地現有大樹，另植樹以達遮蔭效果；前屬適宜栽種的初春季節已進場栽種養護，期待配合開幕使用時，能夠綠意盎然提供完善的自然遮蔭。