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他們改造舊三合院成幸福「雞」場 用陪伴拉近彼此距離

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
弘道基金會嘉義服務處長張儀芬表示，飼養母雞，不只療癒在地居民的心，更能陪伴長者，豐富生活。記者莊祖銘／攝影
弘道基金會嘉義服務處長張儀芬表示，飼養母雞，不只療癒在地居民的心，更能陪伴長者，豐富生活。記者莊祖銘／攝影

弘道老人福利基金會與大林鎮義和社區合作，引社區規畫師駐地輔導，將屋齡50年老舊的三合院重新設計，改善環境建設「幸福雞場」，裏頭雞隻不僅會跟人撒嬌討食物，還會陪居民一起散步，今辦成果發表會，長著們抱著雞為他們命名，其樂融融。

大林三合院原屋主在過去年輕時就會在自家編鐵籠養雞，每逢過年過節時女屋主會親自炊菜頭粿、芋粿分送里內親友、鄰居，然隨年紀漸長、身體差被兒子外接照顧，閒置7、8年的三合院，開始慢慢凋零。過往屋前歡笑聲，也漸成鄰里間回憶。

弘道基金會今年初承租三合院，深入社區服務後發現，當地居民大都為高齡長者，有許多隱藏的失智症及高齡照顧的問題，而且更多長者獨居在家，鮮少與人互動。與里民討論並了解在地需求後，決定重新規畫，打造「幸福雞場」。

目前雞場內共6隻母雞成社區的「新住民」，牠們住在寬敞的雞舍，不但會跟當地居民一起散步，還會跟撒嬌討食物。透過友善飼養的方式，翻轉傳統的養雞觀念，今天上午成果發表會也為所有母雞命名，隨後長者們拿著飼料及蔬菜與雞互動上演餵食秀。

弘道基金會嘉義服務處長張儀芬表示，友善飼養方式，不但陪伴社區高齡長輩身體活動、認知促進，也讓在地居民重回過往的熱鬧場景，社區菜園與香草植栽牆亦開放社區民眾一起維護、種植，並且搭配醫事C據點課程，導入友善環境耕作法，讓社區民在此過程中一點一滴拉近彼此距離，更有環境永續的概念，

義和里長簡國坤說，里內目前65歲以上老人約185人，期待透過此全齡友善場域，讓民眾在社區中生活都有自己的可以付出的角色。

縣府綜合規劃處秘書鄭志忠說，嘉義縣高齡人口比例冠居全台，推行社區規劃師駐地輔導計畫至今18年，社區總體營造精神正逐漸發酵，過程中面臨不少挑戰與難題，但也發現許多在地組織的願意投入，讓社區總體營造的種子持續發芽，也期待不斷地開花結果。

弘道老人福利基金會改造嘉義縣大林鎮1處三合院，規劃成「幸福雞場」，其中6隻母雞是社區的「新住民」，今天特地為母雞命名。記者莊祖銘／攝影
弘道老人福利基金會改造嘉義縣大林鎮1處三合院，規劃成「幸福雞場」，其中6隻母雞是社區的「新住民」，今天特地為母雞命名。記者莊祖銘／攝影
弘道老人福利基金會改造嘉義縣大林鎮1處三合院，規劃成有機農場，社區民眾及長輩每天都會來照顧菜園。記者莊祖銘／攝影
弘道老人福利基金會改造嘉義縣大林鎮1處三合院，規劃成有機農場，社區民眾及長輩每天都會來照顧菜園。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣大林鎮義和社區今日舉行社區規劃成果發表，用友善舒適的環境及空間來建立居民互助網。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣大林鎮義和社區今日舉行社區規劃成果發表，用友善舒適的環境及空間來建立居民互助網。記者莊祖銘／攝影

嘉義 失智症

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