他們改造舊三合院成幸福「雞」場 用陪伴拉近彼此距離

弘道老人福利基金會與大林鎮義和社區合作，引社區規畫師駐地輔導，將屋齡50年老舊的三合院重新設計，改善環境建設「幸福雞場」，裏頭雞隻不僅會跟人撒嬌討食物，還會陪居民一起散步，今辦成果發表會，長著們抱著雞為他們命名，其樂融融。

大林三合院原屋主在過去年輕時就會在自家編鐵籠養雞，每逢過年過節時女屋主會親自炊菜頭粿、芋粿分送里內親友、鄰居，然隨年紀漸長、身體差被兒子外接照顧，閒置7、8年的三合院，開始慢慢凋零。過往屋前歡笑聲，也漸成鄰里間回憶。

弘道基金會今年初承租三合院，深入社區服務後發現，當地居民大都為高齡長者，有許多隱藏的失智症及高齡照顧的問題，而且更多長者獨居在家，鮮少與人互動。與里民討論並了解在地需求後，決定重新規畫，打造「幸福雞場」。

目前雞場內共6隻母雞成社區的「新住民」，牠們住在寬敞的雞舍，不但會跟當地居民一起散步，還會跟撒嬌討食物。透過友善飼養的方式，翻轉傳統的養雞觀念，今天上午成果發表會也為所有母雞命名，隨後長者們拿著飼料及蔬菜與雞互動上演餵食秀。

弘道基金會嘉義服務處長張儀芬表示，友善飼養方式，不但陪伴社區高齡長輩身體活動、認知促進，也讓在地居民重回過往的熱鬧場景，社區菜園與香草植栽牆亦開放社區民眾一起維護、種植，並且搭配醫事C據點課程，導入友善環境耕作法，讓社區民在此過程中一點一滴拉近彼此距離，更有環境永續的概念，

義和里長簡國坤說，里內目前65歲以上老人約185人，期待透過此全齡友善場域，讓民眾在社區中生活都有自己的可以付出的角色。