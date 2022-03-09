道路瓶頸4米變8米 新營文化中心旁20多年鐵籬今拆除

台南新營文化中心旁有處私人道路用地，因鐵籬影響道路通行，歷經20多年，市府工務局多次溝通後，地主同意由市府價購，今(9）日完成拆籬，全部工程2個月內完工，將扭轉多年來道路瓶頸窘況。

這處地點在新營區信義街72巷，因有塊私有土地未取得，導致原8公尺計畫道路，只能成約4公尺L型道路供通行，民眾出入不甚方便且險象環生，也衍生民怨。

市府工務局經過數個月折衝轉圜，地主日前同意配合城市建設由市府價購該土地。

工務局為早日恢復整體市容及行車安全，日前已動員相關準備作業，今完成圍籬拆除工作，並將先回復地坪供通行，並著手進行價購土地的工程設計，預估需施作側溝、人行道、道路鋪面及標線調整等，預計2個月內施工完成。