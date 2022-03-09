快訊

圖文教你做／手機號碼用多久？查詢方法報你知 找回真愛不是夢

道路瓶頸4米變8米 新營文化中心旁20多年鐵籬今拆除

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營文化中心旁這處巷口瓶頸今拆除，預計2個月道路工程完工。圖 ／台南市政府工務局提供
台南新營文化中心旁這處巷口瓶頸今拆除，預計2個月道路工程完工。圖 ／台南市政府工務局提供

台南新營文化中心旁有處私人道路用地，因鐵籬影響道路通行，歷經20多年，市府工務局多次溝通後，地主同意由市府價購，今(9）日完成拆籬，全部工程2個月內完工，將扭轉多年來道路瓶頸窘況。

這處地點在新營區信義街72巷，因有塊私有土地未取得，導致原8公尺計畫道路，只能成約4公尺L型道路供通行，民眾出入不甚方便且險象環生，也衍生民怨。

市府工務局經過數個月折衝轉圜，地主日前同意配合城市建設由市府價購該土地。

工務局為早日恢復整體市容及行車安全，日前已動員相關準備作業，今完成圍籬拆除工作，並將先回復地坪供通行，並著手進行價購土地的工程設計，預估需施作側溝、人行道、道路鋪面及標線調整等，預計2個月內施工完成。

人行道 台南

延伸閱讀

台南鹽水夜市今晚休市 新營衛生所篩檢逾300人

台南某醫院確診+2未接觸病患 黃偉哲：有共用樓梯

新營某醫院400多人PCR全陰 二採若仍陰下周一恢復門診

台南疫情傳院內感染 醫院召回醫護人員今暫停門診

相關新聞

道路瓶頸4米變8米 新營文化中心旁20多年鐵籬今拆除

台南新營文化中心旁有處私人道路用地，因鐵籬影響道路通行，歷經20多年，市府工務局多次溝通後，地主同意由市府價購，今(9）...

嘉市新西區區政大樓還設公托 內政部：補助最高額度1億

嘉義市政府爭取在友愛路、德安路新建「西區區政大樓」，中央25日審查計畫，總經費約4億元，市長黃敏惠昨天指出近年工程原物料...

阿里山花季明登場 嘉縣衛生局備戰24小時醫療站駐診

阿里山櫻花季明起登場，衛生局強化山區醫療整備及各遊樂園區緊急救護服務爭取中央多項醫療計畫，整合上山輪班駐診，更於阿里山森...

南市草莓災損 農委會公告10日起受理現金救助申請

台南市草莓園上月因低溫挾帶驟雨造成草莓果實水傷、裂果腐爛，經台南市政府農業局完成勘災受損超過2成，報請農委會列為現金救助...

等你來探索！台南歸仁「兒時的回憶」彩繪呈現過去未來

「媽媽你看，房子的彩繪好漂亮！」許多民眾及親子經過台南市歸仁區沙崙二甲及平安宮附近，看到房子彩繪後美麗的圖樣，紛紛拿起相...

盼包容！嘉市鐵路高架化切換臨時軌 3月起周六夜有噪音

嘉義市鐵路高架化工程展開「臨時軌」切換工程，宏仁女中旁、博愛陸橋至嘉義車站、垂楊大橋至車店里、嘉縣北回歸線至鴿溪寮平交道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。