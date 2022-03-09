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嘉市新西區區政大樓還設公托 內政部：補助最高額度1億

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府規畫於友愛路、德安路口，新建「西區區政大樓」。圖／立委王美惠提供
嘉市府規畫於友愛路、德安路口，新建「西區區政大樓」。圖／立委王美惠提供

嘉義市政府爭取在友愛路、德安路新建「西區區政大樓」，中央25日審查計畫，總經費約4億元，市長黃敏惠昨天指出近年工程原物料上漲，盼中央提高補助金額；立委王美惠今下午邀會勘此案，內政部次長邱昌嶽說，內政部將補助1億，已是歷來最高，盼先照計畫進行，遇困難可再溝通。

市府民政處指出，西區公所搬遷至興嘉市場大樓迄今22年，廳舍結構安全不符目前耐震法規，且位置偏南，住西區北部民眾洽公不便，停車位置不足等問題，預計在興達路與友愛路口，興建地下兩層、地上7層的西區綜合區政大樓，除了西區公所、戶政事務所等機關進駐，還有西區托育資源中心、公共托嬰中心空間。

邱昌嶽表示，西區區政大樓補助1億元，是這幾年來幾百件補助案金額最高的一次，原本想法為辦公廳舍重建補強，很多地方都需要，量體不希望做太大，但嘉義市經過很多溝通，理解覺得設計跟想法是可以採納，才用最高額度來補助，再加上衛福部補助托育中心3000萬，如果成行，就有1億3000萬元。

至於採購物價成本，邱昌嶽說，這屬通案性問題，已請政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成向行政院反映多次，所以建議原來計畫照走，未來興建過程中碰到一些困難，再來溝通、調整，也靠立委轉達給行政院。

今下午立委王美惠、翁重鈞、中央及嘉市府代表到嘉市婦女福利服務中心，視察新建西區區政中心案，王美惠說明，中央承諾會給予最高額度1億元的補助，大樓還會設公托中心，衛福部最高補助3000萬，將會努力爭取相關經費。

立委王美惠（左起）今邀內政部次長邱昌嶽等人會勘友愛路、德安路口新建「西區區政大樓」。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（左起）今邀內政部次長邱昌嶽等人會勘友愛路、德安路口新建「西區區政大樓」。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（右二）今邀內政部次長邱昌嶽（右一）等人會勘友愛路、德安路口將新建「西區區政大樓」。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（右二）今邀內政部次長邱昌嶽（右一）等人會勘友愛路、德安路口將新建「西區區政大樓」。圖／立委王美惠提供

政大 行政院 嘉義

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