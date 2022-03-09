阿里山花季明登場 嘉縣衛生局備戰24小時醫療站駐診

阿里山櫻花季明起登場，衛生局強化山區醫療整備及各遊樂園區緊急救護服務爭取中央多項醫療計畫，整合上山輪班駐診，更於阿里山森林遊樂區香林衛生室及石棹醫療站設24小時醫療站，確保遊客安全無虞。

阿里山地區幅員遼闊，山路蜿蜒多處危險路段，路途遙遠致就醫不便，為滿足全時或夜間與假日特殊時段旅遊旺季的醫療與緊急救護需求，嘉義縣衛生局爭取中央健保署IDS計畫、林務局緊急醫療救護計畫及衛福部觀光地區緊急醫療救護計畫。

嘉義縣衛生局整合7家急救責任醫院醫護人員及救護車上山輪班駐診，於阿里山森林遊樂區香林衛生室及石棹醫療站設立24小時全年無休醫療站，守護民眾健康與生命安全，另於梅山瑞里風景區「瑞里區段製茶共同經營班」辦公室設置假日觀光醫療站，由大林慈濟醫院進駐服務。