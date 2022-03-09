南市草莓災損 農委會公告10日起受理現金救助申請

台南市草莓園上月因低溫挾帶驟雨造成草莓果實水傷、裂果腐爛，經台南市政府農業局完成勘災受損超過2成，報請農委會列為現金救助及低利貸款地區，農委會今已核定，農民可於3月10日至3月21日止，向土地所在地公所提出申請，假日得不受理，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市政府農業局說，南市草莓種植面積4.8公頃，主要為善化(2.6公頃)、新市(1.5公頃)、南區(0.4公頃)，這次農損約24萬2000元，農委會核定會發公告受理，每分地可救助9000元（每公頃9萬元）及列入低利貸款災區。

農業局長李建裕進一步表示，符合資格的農民請於3月10日至3月21日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。