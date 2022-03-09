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等你來探索！台南歸仁「兒時的回憶」彩繪呈現過去未來

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市歸仁區「兒時的回憶」彩繪，油畫出 積木、陀螺、毽子、風箏及蠟筆，都是大家小時候不可或缺的童玩。圖／歸仁區公所提供
台南市歸仁區「兒時的回憶」彩繪，油畫出 積木、陀螺、毽子、風箏及蠟筆，都是大家小時候不可或缺的童玩。圖／歸仁區公所提供

「媽媽你看，房子的彩繪好漂亮！」許多民眾及親子經過台南市歸仁區沙崙二甲及平安宮附近，看到房子彩繪後美麗的圖樣，紛紛拿起相機拍照，今天還有民眾將美照PO上臉書社團，IG上也有民眾上傳彩繪。

位於平安宮附近「兒時的回憶」彩繪，油畫出積木、陀螺、毽子、風箏及蠟筆，是大家小時候不可或缺的童玩，小女孩顛著腳放上最後一個積木，完成這個遊戲作品，投入歡喜與期待。

早期只要簡單的玩具就能讓孩子們擁有大大的快樂，相比現在的科技與沙崙地區的迅速發展，偶爾也令人懷念沙崙這個純樸的地方。

歸仁區公所說，「兒時的回憶」彩繪中，搭起積木的成品象徵沙崙周遭的建設陸續完成。右側女童向上仰望高鐵周遭的盛開鳳凰木花朵，象徵迎向美好的未來。整體呈現歸仁的過去與未來。

這些彩繪是由沙崙里長李明山、歸仁區公所等會同里民合力進行牆面彩繪，融入在地元素，在沙崙二甲及平安宮周遭房子添新妝，成為拍照打卡的私房景點。

房屋彩繪約有6張圖，包括雄糾糾的公雞守護小雞和母雞， 小女孩拿著相機拍蝴蝶，至於沙崙平安宮，位於歸仁區沙崙里269號，也有多幅彩繪美圖。

歸仁區長魏文貴表示，歸仁區還有沙崙農場，牧草捲及夕陽美景如詩如畫，高鐵站周遭的阿勃勒、小葉欖仁、鳳凰木等也即將在5月中旬，呈現以生態特色為主角的「黃綠紅花季」，區公所屆時會辦相關活動，歡迎各地遊客來歸仁玩。

台南市歸仁區的房屋彩繪，畫出雄糾糾的公雞守護小雞和母雞。圖／歸仁區公所提供
台南市歸仁區的房屋彩繪，畫出雄糾糾的公雞守護小雞和母雞。圖／歸仁區公所提供

高鐵 台南 阿勃勒

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