等你來探索！台南歸仁「兒時的回憶」彩繪呈現過去未來

「媽媽你看，房子的彩繪好漂亮！」許多民眾及親子經過台南市歸仁區沙崙二甲及平安宮附近，看到房子彩繪後美麗的圖樣，紛紛拿起相機拍照，今天還有民眾將美照PO上臉書社團，IG上也有民眾上傳彩繪。

位於平安宮附近「兒時的回憶」彩繪，油畫出積木、陀螺、毽子、風箏及蠟筆，是大家小時候不可或缺的童玩，小女孩顛著腳放上最後一個積木，完成這個遊戲作品，投入歡喜與期待。

早期只要簡單的玩具就能讓孩子們擁有大大的快樂，相比現在的科技與沙崙地區的迅速發展，偶爾也令人懷念沙崙這個純樸的地方。

歸仁區公所說，「兒時的回憶」彩繪中，搭起積木的成品象徵沙崙周遭的建設陸續完成。右側女童向上仰望高鐵周遭的盛開鳳凰木花朵，象徵迎向美好的未來。整體呈現歸仁的過去與未來。

這些彩繪是由沙崙里長李明山、歸仁區公所等會同里民合力進行牆面彩繪，融入在地元素，在沙崙二甲及平安宮周遭房子添新妝，成為拍照打卡的私房景點。

房屋彩繪約有6張圖，包括雄糾糾的公雞守護小雞和母雞， 小女孩拿著相機拍蝴蝶，至於沙崙平安宮，位於歸仁區沙崙里269號，也有多幅彩繪美圖。