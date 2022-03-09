快訊

調查局偵辦陸企在台挖角高科技人才 全台同步大搜索

20年沒換屋有多難？ 新北這3區屋主平均持有18年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南小朋友探索農村生活 體驗屎礐、農具、聽黑膠唱片

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市海佃國小親師生今天下午騎單車參訪十三佃鄭家古茨，台語文創作者鄭忠勝介紹農具。記者鄭惠仁／翻攝
台南市海佃國小親師生今天下午騎單車參訪十三佃鄭家古茨，台語文創作者鄭忠勝介紹農具。記者鄭惠仁／翻攝

迎接2023台江建庄二百年，台南市海佃國小小台江讀書會40多名師生、家長，今天騎單車到安南區十三佃，參訪鄭家古茨，體驗屎礐、認識戽斗等農具，以及聆聽黑膠唱片播放的「燒肉粽」，實際探索農村生活。

台南社大台江分校執行長吳茂成陪著這群親師生探訪台江十三佃，受到耆老鄭新讚博士、台語文創作者鄭忠勝的歡迎，鄭忠勝帶著師生參訪鄭家古茨，體驗屎礐（茅坑）、認識戽斗（灌溉農具）等農具，學生形容鄭家古茨是座典藏豐富的台江社區博物館，家長也認為是在地孩子放學後的台江文化學校。

學生吳沛靜說，看到針頭放在黑膠唱片，就能發出聲音，聽見燒肉粽老歌，是很酷的體驗。陳德恆則說，今天騎單車到十三佃鄭家古茨，第一次看到先民使用的農具，能體驗屎礐、聽黑膠唱片，非常開心。

耆老鄭新讚勉勵小朋友，他說2023年台江建庄2百年即將到來，大家都是台江未來的棟梁，老中青三代共同來敘說2百年的台江先民拓墾文化故事，是傳承也是美好享受。

吳茂成表示，1823年曾文溪從菅寮衝入台江內海，生成台江十六寮，2023年即將是台江建庄2百年，今年除了規畫台灣山海圳國家綠道年，也發起台江十六寮走讀年，陪伴台江流域學校親師生，一村一村走讀台江十六寮社區博物館，老中青三代共同來傳承台江人相放伴的拓墾文化。

台江 台南 單車

延伸閱讀

南大USR食材尋寶記 認識無毒台灣鯛與減碳虱目魚養殖

南市教師山海圳綠道走讀研習 小野分享生命經驗

看好國家綠道生態旅遊 旅遊業者參與百年水圳綠道縱走

壯遊台灣山海圳國家綠道 女團迎戰低溫寒流上玉山

相關新聞

台南再增2千智慧停車柱增加充電功能 這樣繳費還能省錢

台南市因是古都市區停車供需失衡一直是頭痛問題，市府從2018年推動智慧化交通管理，第一階段建置「智慧路邊停車計費系統」2...

台南小朋友探索農村生活 體驗屎礐、農具、聽黑膠唱片

迎接2023台江建庄二百年，台南市海佃國小小台江讀書會40多名師生、家長，今天騎單車到安南區十三佃，參訪鄭家古茨，體驗屎...

盼包容！嘉市鐵路高架化切換臨時軌 3月起周六夜有噪音

嘉義市鐵路高架化工程展開「臨時軌」切換工程，宏仁女中旁、博愛陸橋至嘉義車站、垂楊大橋至車店里、嘉縣北回歸線至鴿溪寮平交道...

台南市議會譴責俄羅斯 藍綠議員義賣「烏克蘭蘭花」

俄羅斯入侵烏克蘭迄今，許多無辜百姓在戰火中傷亡，更有上百萬烏克蘭人民流離失所，台南市議會今除通過譴責俄羅斯惡行，藍綠議員...

迎接全運會！新團隊接手台南馬術場 大整建拚冠軍

下屆全國運動會將在台南市舉行，市府正進行場館整修，以便運動員提早練習，取得場地優勢。馬術是南市較冷門項目，已多年沒拿到金...

手機遙控養殖超方便 嘉縣打造智慧漁場助漁民省時省工

嘉縣府推動科技漁業，去年遴選15名漁民成立智慧養殖漁業聯盟，專家團隊帶路輔導，補助智慧設備生產，在義竹鄉台灣寶蝦養殖場建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。