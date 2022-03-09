台南小朋友探索農村生活 體驗屎礐、農具、聽黑膠唱片

迎接2023台江建庄二百年，台南市海佃國小小台江讀書會40多名師生、家長，今天騎單車到安南區十三佃，參訪鄭家古茨，體驗屎礐、認識戽斗等農具，以及聆聽黑膠唱片播放的「燒肉粽」，實際探索農村生活。

台南社大台江分校執行長吳茂成陪著這群親師生探訪台江十三佃，受到耆老鄭新讚博士、台語文創作者鄭忠勝的歡迎，鄭忠勝帶著師生參訪鄭家古茨，體驗屎礐（茅坑）、認識戽斗（灌溉農具）等農具，學生形容鄭家古茨是座典藏豐富的台江社區博物館，家長也認為是在地孩子放學後的台江文化學校。

學生吳沛靜說，看到針頭放在黑膠唱片，就能發出聲音，聽見燒肉粽老歌，是很酷的體驗。陳德恆則說，今天騎單車到十三佃鄭家古茨，第一次看到先民使用的農具，能體驗屎礐、聽黑膠唱片，非常開心。

耆老鄭新讚勉勵小朋友，他說2023年台江建庄2百年即將到來，大家都是台江未來的棟梁，老中青三代共同來敘說2百年的台江先民拓墾文化故事，是傳承也是美好享受。

吳茂成表示，1823年曾文溪從菅寮衝入台江內海，生成台江十六寮，2023年即將是台江建庄2百年，今年除了規畫台灣山海圳國家綠道年，也發起台江十六寮走讀年，陪伴台江流域學校親師生，一村一村走讀台江十六寮社區博物館，老中青三代共同來傳承台江人相放伴的拓墾文化。