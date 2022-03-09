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盼包容！嘉市鐵路高架化切換臨時軌 3月起周六夜有噪音

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市鐵路高架化正進行臨時軌切換，會動鐵軌石頭，發出噪音。圖／嘉義市政府提供
嘉市鐵路高架化正進行臨時軌切換，會動鐵軌石頭，發出噪音。圖／嘉義市政府提供

嘉義市鐵路高架化工程展開「臨時軌」切換工程，宏仁女中旁、博愛陸橋至嘉義車站、垂楊大橋至車店里、嘉縣北回歸線至鴿溪寮平交道附近，共4個工區，交通部鐵道局指出，先做東正線切換，每個區間利用1到2個周六深夜施工，上周末起預計做到5月初，因大型機具進場、鋸鐵軌等有噪音，盼居民諒解。

目前第3工區（新西里、西平里、車店里旁）在上周六深夜進行東正線切換施工，同一地點12日深夜將再施工一次即可完成；第2工區19日、26日做；1、4工區則於4、5月施工。

交通部鐵道局中工處主任工程司林健智說，嘉市鐵路高架計畫全線高架段的臨時軌，北至南分4個工區，第1工區位於荖藤里宏仁女中旁、第2工區於博愛陸橋至嘉義車站、第3工區於嘉義車站垂楊大橋至車店里、第4工區於嘉縣北回歸線至鴿溪寮平交道附近。

林健智指出，軌道切換必須利用深夜台鐵列車封鎖行駛的時間，25KV高壓電斷電後，才能進入軌道區進行鋼軌、電車線及號誌系統等作業；第1、第4工區軌道路線單純，1條正線只需1個周六深夜時段施工，第2、3工區因接近嘉義車站，軌道路線較複雜，1條正線需2個週六深夜時段施工；待東正線切換臨時軌完畢，西正線預計7到9月進行切換工程，也會利用1個周六深夜施工。

林建智也說，為阻絕噪音，都有施工圍籬，也應環保署要求，加裝隔音材，最高達3公尺，不過每公區1次最多施作2天，不會長期破壞安寧。

市府交通處交通工程科長賴義龍說，不得已部分夜間施工，才選擇對各界衝擊影響較小的周六深夜，仍不可避免產生噪音影響，盼鄰近里民多多諒解。

嘉市鐵路高架化正進行臨時軌切換，會鋸軌道，勢必發出噪音。圖／嘉義市政府提供
嘉市鐵路高架化正進行臨時軌切換，會鋸軌道，勢必發出噪音。圖／嘉義市政府提供
嘉市鐵路高架化正進行臨時軌切換，共分4個工區。圖／嘉義市政府提供
嘉市鐵路高架化正進行臨時軌切換，共分4個工區。圖／嘉義市政府提供
嘉市鐵路高架化正進行臨時軌切換，都於周六晚施工。圖／嘉義市政府提供
嘉市鐵路高架化正進行臨時軌切換，都於周六晚施工。圖／嘉義市政府提供

嘉義 噪音 交通部

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