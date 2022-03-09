台南市議會譴責俄羅斯 藍綠議員義賣「烏克蘭蘭花」

俄羅斯入侵烏克蘭迄今，許多無辜百姓在戰火中傷亡，更有上百萬烏克蘭人民流離失所，台南市議會今除通過譴責俄羅斯惡行，藍綠議員今發起義賣「烏克蘭蘭花」，估計至少有2000株，將以每株至少100元起，所得將全部捐給烏克蘭，籲請鄉親們望月共襄盛舉。

台南市議會今在新營民治議事廳開臨時會，市議員蔡育輝原號召黨團議員召開「聲援烏克蘭、義賣蘭花」記者會，也獲得民進黨與無黨籍多位議員響應，除國民黨團書記長李中岑、李鎮國、林燕祝、許至椿、盧崑福等人，無黨籍林阳乙、杜素吟、陳昆和、周奕齊及民進黨議員蔡旺詮、鄭佳欣等都加入義賣行列，每人將至少向擁有專利的世茂農業生技公司各購買100株具有烏克蘭意象的蘭花，議長郭信良也認購300株，加上世茂農業生技將捐贈義賣，總共逾2000盆以上。

據知，這些「烏克蘭蘭花」原為白色蝴蝶蘭，特別噴成象徵烏克蘭國旗的藍黃色，將於26日台灣國際蘭展開園當天在展售區義賣，所得全數援助烏克蘭人民，歡迎鄉親屆時前來共襄義舉。