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台南市議會譴責俄羅斯 藍綠議員義賣「烏克蘭蘭花」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議會通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，藍綠議員並義賣「烏克蘭蘭花」力挺烏克蘭。記者謝進盛／攝影
台南市議會通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，藍綠議員並義賣「烏克蘭蘭花」力挺烏克蘭。記者謝進盛／攝影

俄羅斯入侵烏克蘭迄今，許多無辜百姓在戰火中傷亡，更有上百萬烏克蘭人民流離失所，台南市議會今除通過譴責俄羅斯惡行，藍綠議員今發起義賣「烏克蘭蘭花」，估計至少有2000株，將以每株至少100元起，所得將全部捐給烏克蘭，籲請鄉親們望月共襄盛舉。

台南市議會今在新營民治議事廳開臨時會，市議員蔡育輝原號召黨團議員召開「聲援烏克蘭、義賣蘭花」記者會，也獲得民進黨與無黨籍多位議員響應，除國民黨團書記長李中岑、李鎮國、林燕祝、許至椿、盧崑福等人，無黨籍林阳乙、杜素吟、陳昆和、周奕齊及民進黨議員蔡旺詮、鄭佳欣等都加入義賣行列，每人將至少向擁有專利的世茂農業生技公司各購買100株具有烏克蘭意象的蘭花，議長郭信良也認購300株，加上世茂農業生技將捐贈義賣，總共逾2000盆以上。

據知，這些「烏克蘭蘭花」原為白色蝴蝶蘭，特別噴成象徵烏克蘭國旗的藍黃色，將於26日台灣國際蘭展開園當天在展售區義賣，所得全數援助烏克蘭人民，歡迎鄉親屆時前來共襄義舉。

蔡育輝指出，俄烏戰爭發生已近半個月，看到戰火下的人民被迫逃離家園，前途茫茫，讓處於台海兩岸緊張情勢中的鄉親感受尤其深刻，因此黨團議員共同提出要求市議會通過譴責俄羅斯惡行議案，並將義賣「烏克蘭蘭花」。感謝不分藍綠議員參與，除聲援烏克蘭人民，傳達人民愛好和平心聲，並希望藉此提醒國家領導人，正視戰爭帶來的傷害及影響。

台南市議會通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，藍綠議員並義賣「烏克蘭蘭花」力挺烏克蘭。記者謝進盛／攝影
台南市議會通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，藍綠議員並義賣「烏克蘭蘭花」力挺烏克蘭。記者謝進盛／攝影

烏克蘭 義賣 俄烏戰爭 台南

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