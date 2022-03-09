台南再增2千智慧停車柱增加充電功能 這樣繳費還能省錢

台南市因是古都市區停車供需失衡一直是頭痛問題，市府從2018年推動智慧化交通管理，第一階段建置「智慧路邊停車計費系統」2000席停車位，2021年著手再增建2000席路邊智慧停車格位陸續建置完成中，第一階段400柱將在4月底至5月初啟用，主要在永華市政中心一帶，第二代智慧車柱推出整合充電樁的路邊停車智慧柱，路邊停車與充電一次搞定，提供更多元智慧交通服務。市議員蔡旺詮認為要再加快建置速度及擴大範圍。

台南市為改善停車熱區供需失衡問題，提升停車格位使用效率，引進的智慧停車柱，在東區東豐路段、東寧路段、大學路段、安平區府前路段、建平路段、怡平路段、永華三街、建平17街、慶平路段、國平路段及郡平路段及東區成大周邊的林森路、小東路、安平區安平路、永康區正南五街等停車熱區陸續建置2000席，今年將再陸續建置2000席，目前在永華市政園區周邊道路已完工。

交通局指出，智慧停車計費系統可全天候管理停車格位，確實掌握路段每個停車格位的使用情形，台南市「智慧路邊停車格」「智慧路邊停車格」路段與過去人工開單時期相比，平均周轉率成長了2、3成，同樣停車格位數，但服務量能提升，讓民眾更容易快速的找到停車位。

停車工程科長黃俊傑指出，民眾停放在「智慧路邊停車格」時，一旁的計費柱會辨識車號並紀錄停車起迄時間，不再需要在擋風玻璃夾繳費單；當民眾停畢欲駛離前，可持電子票證（一卡通或悠遊卡）於計費柱感應繳費，還可以使用台南好停APP行動支付，可折抵2元，等於是停車30分鐘10元減掉2元只要繳8元，或至四大便利超商補單繳費，付款方式多元又方便。

交通局表示，台南市建置「智慧路邊停車計費系統（智慧停車柱）」、及「地磁偵測器」，推動路邊停車格位智慧化管理，目前智慧化比例高居全國之冠，未來目標是路邊停車格位100%智慧化，改善停車熱區供需失衡問題，縮短民眾尋找停車空位時間。