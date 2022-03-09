迎接全運會！新團隊接手台南馬術場 大整建拚冠軍

下屆全國運動會將在台南市舉行，市府正進行場館整修，以便運動員提早練習，取得場地優勢。馬術是南市較冷門項目，已多年沒拿到金牌，為了有好成績，除將以1500萬元整修馬術場，最近也換團隊接手經營，體育處表示，年底前完成整建，並將結合學校，成立馬術社團，培育人才，未來在比賽獲得好成績。

台南市體育總會秘書長陳良乾表示，近幾年來馬術是台南較冷門的運動項目，成績不理想，除了在2015年在障礙項目拿到金牌外，連續幾屆都沒有金牌入袋，也是明年全國運動會上南市身為主辦縣市要急起直追的機會。台南馬術場位於南區黃金海岸親水公園內，緊鄰二仁溪畔，環境優美，期待新團隊的接手，以及馬術場將整修，打造更好的比賽及練習環境，提升台南的馬術成績。

台南市教育局體育處長林義順表示，原團隊的經營期限在上月間到期，由新團隊「馬里奧」接手，由於明年10月要舉辦全國運動會，現有馬術場老舊，將進行整修，經費1500萬元，目前正進行設計，包含柵欄更新、增加排水系統、屋頂鋼板更新及除鏽、增建2樓辦公室、會議室、裁判休息室等。而馬里奧團隊也會投入整建經費，讓設備更完善。

林義順說，整個工程將在年底前完成，台南選手就可入場訓練，取得在地優勢，因整修後的環境、設備更完善，加上新團隊接手，也將結合學校成立馬術社團，讓學生接觸馬術而產生興趣，再接受專業訓練，為台南培育馬術人才。