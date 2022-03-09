嘉市興業西路、吳鳳北路人行道將大修 拓寬還行人空間

恢復行人路權，嘉義市政府爭取中央補助人行道重建，最迫切的興業西路將從興業地下道至民生南路，人行道最大拓寬成6公尺，路口行人停等區也擴大；吳鳳北路從林森西路到垂楊路，人行道也規畫2.1公尺，改善破損脫落、店家占用等，兩案經費8181萬、5721萬多元，內政部次長邱昌嶽等人今視察，允諾近期審查核定，中央補助8成。

市府指出，興業西路兩側人行道，長久以來有居民私設階梯，掩蓋人行道、公共桿阻斷動線、物品依附放電箱占用，且路口停等區空間不夠，規畫新民路以西要拓寬為6公尺、以東3.5公尺，且9處路口停等區擴大，行人穿越路口走的斑馬線變短，改善路段共1420公尺。

另，吳鳳北路的人行道現況也老舊、破損、脫落，排水設施不足，店家占用行人空間，規畫拓成2.1公尺，並把公共設施移往路肩，淨空人行道，路口人行道倒頭也擴大，改善總長1226公尺。

市府工務處副處長盧本能說，以前較無友善行人環境思考，此次系統性改善，擴大路口停等區是怕汽車駕駛有A柱盲區，給行人更安全。

立委王美惠今邀邱昌嶽、營建署長吳欣修會勘，目擊林森西路要待轉吳鳳北路口的機車族，待轉格畫得太偏，只能在槽化線上等，有些險象環生。

王美惠說，市府提出9大案道路或人行道改善工程，針對興業西路8181萬多元、吳鳳北路5721萬多元，「嘉市需要中央關愛的眼神，希望優先通過，經費趕快到位」。