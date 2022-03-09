抗議台灣醫療工會聯合會組不成 嘉義市府：依法行政

全台11個基層醫療工會去年底向嘉義市政府申請組成「台灣醫療工會聯合會」，因無法立案，認為市府刁難，今天上午聚集市府大門拉布條抗議嘉義市誇口健康城市卻讓醫療工會組不成，並遞送陳情書，市府社會處長林家緯說，法律已規範明確，市府依法行政，如果有疑慮應循法律程序處理。

林家緯接下陳情書，但雙方看法不一，互有爭執。

聯合會理事長趙麟宇表示，去年12月大會成立後以「台灣醫療工會聯合會」為名，因為沒有超過11個工會所以沒有辦法在中央登記，改以區域聯合組織方式於縣市登記，會選擇在嘉義市，是因為嘉義市是民主聖地，但是市府社會處一直要求在「台灣醫療工會聯合會」名稱前面加上「嘉義市」或者後面加（嘉義），才能夠登記立案，至今3個月都還無法拿到登記證書。

他說，參考大法官釋字479號得知，除非法令有明確規定，否則在團體名稱的限制上面不可以橫加阻礙。又翻遍所有法規，從來沒有一個法規規定工會在登記縣市政府時，前面要加上縣市等字樣，所以這件事已違反法律、違反憲法，市府社會處曲解法令、打壓工會。

他表示，嘉義市有健康城市美名，市長也常說市民能獲得許多醫療照顧，但醫療照護人員要組成工會的權益卻沒有受到市府的尊重！