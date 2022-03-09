謝龍介有動作了！臉書改版台南市長參選人支持者狂按讚

國民黨台南市議員謝龍介臉書粉絲專頁今日全新改版上線，更名「台南市長參選人」，受訪時也表示參選市長籌備已久，他準備將近10年，鄉親對他有高度期待，最近每天都在各區和鄉親交換意見，至於也有意爭取的不分區立委陳以信，謝龍介說陳委員願意挺身而出對國民黨是好事，但最後投票決定的是台南市鄉親，希望做君子之爭，黨中央會積極協調，相信很快就會有答案。

謝龍介也透過臉書改版的過程，當初在設計裝潢時，團隊裡的年輕人問我喜歡什麼風格，我請他們心無罣礙，盡情發揮，結果畫出了塗鴉風格，文青風格，最後我選了漫畫風格，因為咱的府城，就是如此繽紛美麗，人情濃厚。

「歲不寒無以知松柏、事不難無以知君子，願改變從台南開始。」謝龍介也考民眾在臉書封面圖裡，有7處台南的知名景點地標，邀大家來解答。